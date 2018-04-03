Русская люлька: где ее вешали в доме

Колыбель русской культуры нужно искать в деревенской люльке.

Люлечных дел мастер

Люлька была столь же необходимым атрибутом, как, скажем, стол или печь. Потому и делать люльку поручали настоящему мастеру, непременно с добрым сердцем, ну и непременно с золотыми руками. Сделать самый простой вариант люльки мог и сам хозяин, вот только дерево надо было выбрать подходящее. Ни в коем случае не осина — дерево с нечистью всякой дружное, а потому в осиновой люльке младенцу долгой и счастливой жизни не видать. Распространенными материалами был луб, камыш, сосновая дранка, кора липы.

Дай «порулить»!

Чаще люльку вешали в задней части избы, рядом с подтопком. В толстое потолочное бревно вбивали кольцо, на него вешался моток проволоки, так называемый «качок», на который и вешалась на веревках люлька. Качать такую люльку можно было при помощи специального ремешка рукой, а в случае занятости рук, и ногой. «Рулить» люлькой надо было умеючи: чуть посильнее качнешь, и, кувырк, младенец на полу. Часто «рулить» доверяли несовершеннолетним: девочкам 7-8 лет, среди которых обнаруживались настоящие таланты — «славные пестуньи», которые легко могли угомонить слишком резвого дитятку.

Маленький мир Люлька становилась для крошки маленьким миром, который украшался всеми возможными способами: в изголовье часто вырезали солнце, в ножках — месяц и звезды, крепилось некое подобие современных погремушек — разноцветные тряпицы, деревянные ложки, надутый бычий пузырь с горсткой зерна, непременно клали иконку и крестик. Саму люльку украшали резьбой или росписью. Обязательным атрибутом становился полог: он и от назойливых кровососущих уберегал, да и от нечистого глаза прятал. Для полога выбиралась самая красивая ткань, его украшали кружевами и лентами. Если же семья была бедная, в дело пускали старый сарафан, который, несмотря на лета, выглядел нарядно.

Счастливая люлька

Люлька приобретала статус «счастливой», если в ней благополучно вырастал ребенок — мало хворал, еще меньше капризничал, в общем, изо всех своих неокрепших сил радовал поведением счастливых родителей. Такая люлька долго не пустовала: место подросшего бутуса занимал его новорожденный брат или сестра. Кстати, качать пустую люльку строго-настрого возбранялось, иначе не видать малышу спокойных снов. Эта примета дошла и до наших дней. Когда счастливая люлька приходила в негодность, ее непременно надо было унести в лес и повесить на березовую ветку.

А зачем подвешивать?

Кроме чисто практических соображений — теплый воздух, как известно, поднимается вверх, — были и другие причины, по которым люльку непременно надо было подвесить. Например, верили, что небесным силам лучше защитить приподнятого над землей ребенка, к тому же по полу вместе с мышами того и гляди домовой пробежит. Не случайно под подвешенную люльку клали различные колюще-режущие предметы: ножницы, ножи, гребень — они защищали младенца от нечисти. Еще одним защитником, как известно, был кот, который ладил с домовым.

Люлька для Александра

Одним из необычных экспонатов Оружейной палаты несомненно является люлька Александра I. Она была выполнена тульскими мастерами в 1779 году по заказу бабушки будущего императора Екатерины Великой. Стальной каркас, резьба, вензеля, орлы и прочие атрибуты явно свидетельствуют, что изделие сделано не для простого смертного. Правда, свой заказ Екатерина получила, когда царевичу исполнилось полтора года, поэтому доподлинно неизвестно, успел ли «господин Александр» опробовать роскошную люльку.

Приятных снов!

Оригинальные методики для спокойного сна использовали наши предки. Многие поверья и обряды имеют языческие корни. Например, клали полено рядом с младенцем, приговаривая: «Спи так же крепко, как это поленце». Можно предположить, что полено выступало в роли двойника малыша. Видимо, очень наши предки надеялись, что если нечистая сила захочет навредить, вдруг, на удачу перепутает. Или всячески старались угодить Будихе — злому духу, который мешал спокойно спать малышу. На люльке писали заговор, для Будихи оставляли что-нибудь сладенькое, а люльку перевешивали. Если малыш ну никак не желал засыпать, люльку выносили на крыльцо и просили у Зари забрать бессонницу. Нельзя было передавать люльку через порог или оставлять без присмотра. В последнем случае нечисть могла легко подменить малыша на своего детеныша. Позднее добавились другие обычаи: не класть младенца в люльку до крещения, в случае капризов рисовать на лобике малыша крестики-заметинки золой. Но самым верным способом, пожалуй, была колыбельная — под нее не только младенец, но и все домочадцы начинали дружно сопеть носами.

https://cyrillitsa.ru/past/42443-glavnye-sny-v-russkoy-istorii.html

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