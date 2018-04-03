Что полагается курянам за добрые дела

Какие выплаты положены отличившимся гражданам и как их получить

В жизни человека найдётся место для помощи другим людям. И эта помощь не останется незамеченной. Тем, кто заботится об окружающих, гарантированы не только почёт и уважение, но и небольшие финансовые выплаты. Сколько денег полагается за некоторые добрые дела, читайте ниже.

Сдать кровь

Это одна из возможностей, без преувеличения, спасти чью-то жизнь. Делают это бесплатно, однако особо отличившимся полагаются льготы. Тех, кто не меньше 40 раз сдал кровь или не меньше 60 раз — плазму, награждают нагрудным знаком «Почётный донор России». В марте подписан приказ о присуждении его ещё 29 жителям Курской области. Это звание даёт ряд льгот, в том числе и право на ежегодную выплату. Также она полагается тем, кто сдавал кровь ещё в Советском Союзе и стал почётным донором СССР. В 2018 году, по данным администрации Курска, её размер составил 13 тысяч 562 рубля 78 копеек.

Для получения этой выплаты донор должен написать заявление установленного образца с указанием способа получения ежемесячной денежной выплаты (через организации федеральной почтовой связи либо через банк). Помимо этого, необходимо предоставить копии 2-й, 3-й, 5-й страниц паспорта и оригинал документа. И, конечно, удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почётный донор России» или «Почётный донор СССР» (оригинал, копия). Обращаться со всеми этими документами нужно в МФЦ.

Усыновить ребёнка

Воспитать чужого малыша как своего сына или дочку — непростое дело. Однако в нашем регионе количество детей, оставшихся без родителей, постепенно сокращается. Как недавно рассказывала директор департамента по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области Татьяна Сукновалова, в прошлом году их общая численность сократилась с 3235 до 3061 человека.

Усыновителям не платят ежемесячных пособий за то, что они приняли ребёнка в семью. Однако для них предусмотрена единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей. Если вы усыновляете ребёнка-инвалида, ребёнка старше семи лет, а также детей, являющихся братьями или сёстрами, вам полагается 128 тысяч 53 рубля и 8 копеек на каждого ребёнка.

Для получения этой выплаты нужно письменное заявление с указанием в нём информации, что другой усыновитель аналогичной выплаты не получает, и способ получения денег. Ещё понадобится копия свидетельства о рождении ребёнка; копия паспорта заявителя; копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении ребёнка. Вместе с копиями предъявляются подлинники документов для их сверки. Обращаться с ними нужно в МФЦ.

Окружить заботой пожилого

Престарелые граждане и инвалиды, которые не в состоянии сами обслуживать себя и справляться с обычными повседневными делами, не меньше детей нуждаются в помощи. Людям приходится уходить с работы, чтобы их родственники или знакомые не оказались в безвыходной ситуации. Как поясняет пенсионный фонд России , к нетрудоспособным гражданам, за которыми осуществляется уход, относятся инвалиды 1-й группы; престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе; граждане, достигшие 80 лет.

В этом случае полагается компенсационная выплата в размере 1200 рублей в месяц. Назначают её вне зависимости от того, ухаживает трудоспособный человек за родственником или нет, а также живут эти люди вместе или порознь. Обращаться за выплатой нужно в пенсионный фонд по месту жительства человека, за которым ухаживают, и предоставить пакет документов. В их числе — заявление ухаживающего человека; согласие нетрудоспособного гражданина на то, что за ним будет ухаживать определённое лицо. Ещё понадобятся справки, что человек, ухаживающий за беспомощным знакомым или родственником, не получает пособие по безработице и пенсию; заключение о том, что пожилой человек нуждается в постоянном постороннем уходе и другие бумаги.

Если необходимые документы есть в пенсионном деле гражданина, за которым осуществляется уход, их представлять не нужно.

За заслуги перед областью

Отдельно стоит сказать о тех, кто честно делает свою работу, — об учителях, врачах, работниках сельского хозяйства, промышленности и других. За многолетний добросовестных труд им могут присудить почётное звание Курской области (всего насчитывается 15 таких званий). Им тоже полагается небольшой бонус от властей. А именно ежемесячная денежная выплата в размере стоимости единого социального месячного проездного билета. Её размер — 300 рублей. Для получения денег необходимо обратиться в МФЦ. Понадобятся заявление с указанием способа получения выплаты, паспорт (оригинал и копии 2-й, 3-й, 5-й страниц), а также удостоверение о получении почётного звания Курской области.

Юлия Голубчикова