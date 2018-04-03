Как работают санитары морга: самые мрачные люди планеты

Смерть всегда пугала и всегда будет пугать человека. Но человека не всякого — есть среди нас и такие, кому совершенно плевать на мистическую подоплеку существования: умер и умер, чего тут обсуждать. Так кто же такие эти люди, которых многие считают самыми мрачными во всем мире? Стоит ли работа санитара морга потраченных нервов?

Как стать санитаром

С улицы в морг попасть теоретически возможно, на практике же чаще всего тут работают связанные с медициной люди. Однако работа в моргах оплачивается достаточно хорошо, и многие прикладывают серьезные усилия, чтобы попасть сюда санитаром.

Легенды

Историй о беспринципных циниках-санитарах ходит в народе множество. И едят они прямо на трупах, и черепа себе из морга забирают для развлечения. На самом же деле никто в здравом уме не станет даже пищу проносить в комнату-холодильник: только представьте, сколько здесь инфекций. Утащить домой чей-то череп тоже дело глупое и проблематичное — поди объясни потом родственникам и полиции, откуда прискакал этот всадник без головы.

Разные морги

Морги подразделяются на анатомический и судебно-медицинский. Анатомический находится при больницах, сюда везут трупы из других медицинских учреждений. Судебно-медицинский же нужен для полицейских нужд, потому как закон требует заключение эксперта для закрытия криминального дела. Работают в этих местах разные специалисты: полицию «обслуживает» эксперт, ищущий следы насилия; в анатомическом морге патологоанатом выясняет влияние на организм смертельной болезни.

Чистоплотность в крови

Санитара из морга не отличишь в толпе от обычного человека. Естественно, от них не пахнет мертвецами, да и меток специальных никаких нет. Вот только все они люди крайне чистоплотные. Моют руки при любой возможности, поскольку понимают, чем чревата любая зараза.

Денежное место

По слухам, в 90-е года работа в морге считалась очень прибыльной. В ту пору у трупа в кармане можно было найти и деньги и драгоценности, учета которым никто не вел. А вот сейчас все устроено по-другому: родственники следят за имуществом усопшего крайне внимательно. Так что истории про выигрышные лотерейные билеты — не более, чем байка.

Коллекция смерти

С другой стороны, многие санитары продолжают коллекционировать всякие мелочи, найденные в карманах усопшего. Люди вообще склонны к собирательству, и вот тут дело приобретает соревновательный размах: кто больше интересных вещей найдет. За такое можно и с работы вылететь, но риск только прибавляет коллекционированию остроты.

Комфорт превыше всего

Современные морги оборудуют многими необходимыми для жизни вещами. Работа эта нервная даже по врачебным меркам, так что руководство больниц старается как может скрасить жизнь санитарам и патологоанатомам. Тренажерный зал, душ, плазма на стене в морге не редкость.