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На актрису из «Сверхъестественного» подали в суд за секс с несовершеннолетним
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На актрису из «Сверхъестественного» подали в суд за секс с несовершеннолетним 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американец Энтони Оливер подал в суд на актрису Джейми Лунер, якобы совратившую его вместе с мужчиной в 1998 году, когда ему было 16 лет. Истец потребовал от артистки 250 миллионов долларов в качестве моральной компенсации, пишет TMZ.
По словам Оливера, он оказался на вечеринке Лунер (на тот момент ей было 26 лет) у нее дома благодаря тому, что визажист актрисы был знаком с его братом. Подросток остался наедине с женщиной и визажистом, они пили алкоголь и общались несколько часов. После этого Лунер якобы дала ему метамфетамин.
Истец заявил, что актриса раздела его и сделала минет, а затем к оральным ласкам юноши присоединился визажист. Пострадавший подчеркнул, что его брат стал случайным свидетелем того, как юноша занимался сексом с Лунер. Оливер утверждает, что инцидент нарушил его психическое состояние, и он до сих пор не понимает, нравятся ли ему женщины или мужчины. Произошедшее, по словам истца, склонило его к алкоголизму.
Представитель Лунер назвал обвинения безосновательными и предположил, что иск Оливера — это попытка вымогательства. Он добавил, что истец часто судится с кем-либо — за последние восемь лет мужчина подал в суды 27 исков.
В начале марта Оливер подал на Лунер заявление в полицию. Он объяснил, что сделал это 20 лет спустя по совету врача, у которого лечился от алкоголизма. Тот посоветовал предать произошедшее огласке.
46-летняя Джейми Лунер наиболее известна по ролям в сериалах «Саванна», «Мелроуз Плейс», «Профайлер» и «Все мои дети». Она также снялась в эпизодах телешоу «C. S. I. : Место преступления», «Сверхъестественное», «Два с половиной человека», «Настоящая кровь» и «Лучше звоните Солу».
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