«Никогда не сдаюсь»: красавица из Сызрани борется за титул «Мисс Россия»

Организаторы национального конкурса «Мисс Россия» объявили о старте голосования за самую красивую девушку России. В топ-листе — 50 финалисток. Самарскую область представляет уроженка Сызрани, 21-летняя Светлана Григорук.

Началось голосование за самую красивую девушку страны! Не пропусти! Ссылка в описании ❤️❤️❤️ Григорук Светлана, Самарская область😏😏😏 Конечно, кто-то в восторге, кто-то не очень😄🤷🏼♀️ я считаю, что девочки и так все красивые, не нужно было так много ретуши, но как сделали, так сделали 😌👌🏻 Я была уверена, что необходимо улыбаться, а как оказалось нет, ну да ладно, буду одним из лучиков света там 😂🤷🏼♀️🙈 Делитесь с друзьями! Всем буду благодарна! 💖 #missrussia2018 #missrussia #миссроссия #миссроссия2018 #salonmone #моне #mone_vsesalony #салонмоне #оксанафедорова #oksanafedorova #mone_missrussia #rendezvousrussia #monbon #monbon_macaron #монбон #mac #maccosmeticsrussia #maccosmetics #moscowcountryclub #брс #банкрусскийстандарт Публикация от Светлана Григорук (@svetochka_ur) 2 Апр 2018 в 2:20 PDT Она закончила в родном городе гимназию и поступила во Всероссийскую академию внешней торговли (ВАВТ). И уже завоевала титулы «Лучший студент ВАВТ — 2017» и «Мисс ВАВТ — 2017». Увлекается пением, рисованием. Девиз девушки: «Я никогда не сдаюсь, не даю себя в обиду и всегда иду только вперед». Проголосовать за нашу землячку можно на официальном сайте конкурса.