Вязаные осьминоги спасают курских младенцев

Анна Баркова организовала в регионе проект по оказанию помощи недоношенным детям

Вместе с единомышленниками девушка вяжет игрушки, которые позволяют малышам успокоиться и не трогать жизненно важные датчики. По словам врачей, щупальца осьминогов имитируют пуповину, и малыш чувствует себя в безопасности. Не так давно девушка собрала средства на изготовление новой партии осьминожек с помощью краудфандинга.

(Фото: Анна Баркова научилась вязать, став волонтёром)

Торопыжки ищут друзей

Помогать детям Анна решила после того как сама оказалась в детской реанимации. В 2015 году она стала мамой второй раз. Роды произошли раньше срока, на 32-й неделе. Малышка Виолетта появилась на свет весом всего в 900 граммов. Из-за этого всей семье пришлось пройти нелёгкий четырёхмесячный путь реабилитации.

— Первый месяц мы вообще не знали, на каком свете находимся. Состояние менялось несколько раз в день, она постоянно боролась за жизнь, — рассказала Анна. — Все мои поиски кого-то из родителей, кто сталкивался с такой проблемой, не увенчались успехом. Хотелось пообщаться с опытными в этом плане людьми, спросить совета.

Вскоре Виолетту выписали из перинатального центра без патологий. Через год Анна сама решила создать в соцсети сообщество для родителей недоношенных детей и назвала его «Торопыжки Курска», потому что такие малыши торопятся появиться на свет раньше срока.

— Я считаю, что в таких ситуациях нужна не только медицинская помощь, но и моральная, и мне захотелось, чтобы люди смогли её получить, — отметила Анна.

Наполняя группу полезной информацией, девушка разместила пост о необычных игрушках — чудо-осьминожках, появившихся в Дании. Там одна мама связала такую игрушку для своего ребёнка, который родился раньше срока и лежал в кувезе. Результат всех удивил — малыш стал спокойнее, его дыхание нормализовалось. Эта история поразила одну из подписчиц, и она написала Анне: «Давай и мы будем их делать!». Девушки объединили усилия и приступили к работе.

— Сначала я совершенно не умела вязать, но процесс меня так увлёк, что всё стало получаться, и теперь я могу сама научить желающих делать такие замечательные и полезные игрушки, — добавила Анна.

100 процентов доброты в составе

К осьминогам, которые попадают в реанимацию, безусловно, существует ряд требований. В первую очередь нитки должны быть полностью натуральными. Больше всего подходит хлопок, так как на шерсть у малышей может быть аллергия. Наполнитель туловища осьминога — холлофайбер, который помещают в капроновый мешочек, чтобы он не выбивался сквозь нитки.

— Первое время все материалы я покупала за свой счёт, потом люди стали приходить к нам на встречи, приносить готовые игрушки или брать с собой нитки не только для себя, но и ещё для кого-то. Недавно деньги на изготовление 100 осьминогов нам помогли собрать неравнодушные люди, — поделилась Анна.

По словам девушки, необходимую сумму, 10 тысяч рублей, на популярной краудфандинговой платформе удалось собрать быстрее, чем она ожидала. 33 игрушки рукодельницы уже связали и передали в отделение реанимации перинатального центра. Всего за два года активисты движения «Торопыжки Курска» передали медикам более 200 осьминогов. Каждый из них — это сплетение добрых мыслей, светлых пожеланий, тепло рук, их вязавших. Возможно, именно это, а не только сходство с пуповиной, позволяет малышам расти и крепнуть на радость родителям.

К тому же потребность в осьминожках в перинатальном центре не заканчивается. Большинство мам хотят оставить малышу талисман, который находился рядом с ним в первые непростые месяцы жизни.

Врачи говорят спасибо

С момента открытия областного перинатального центра в 2011 году по нынешний день в его стенах на свет появились более 2300 недоношенных детей. Из них почти 230 — весом до килограмма. Именно этих крох обеспечивают осьминогами в первую очередь.

Как рассказала заведующая отделением патологии новорождённых и недоношенных детей областного перинатального центра Ирина Волохова, зачастую активные дети пытаются выдернуть зонд, через который питаются. Если же младенец держится за щупальца осьминога, то таких случаев фиксируется заметно меньше.

Ещё один важный момент — осьминожки смогли объединить вокруг себя много добрых людей. По словам Ирины Владимировны, сейчас в медучреждение поступают не только игрушки, но и шапочки, носочки и пледы для малышей. Тёплые вещи вяжут в основном мамы, которые рожали в перинатальном центре. Так они благодарят врачей за то, что смогли выходить их малюток.

— Все детки нам дороги, мы стараемся созваниваться с родителями, узнавать о здоровье, об успехах. Вот, например, первый недоношенный ребёнок появился у нас в отделении 10 февраля 2011 года, и сейчас он уже ходит в школу с английским уклоном, — рассказала Ирина Волохова.

Волонтёры движения «Торопыжки Курска» тоже продолжат помогать рано рождённым детям и их родителям.

— Мы развиваемся, расширяемся. Недавно вот по договорённости с одним предприятием сделали линейку одежды для недоношенных детей, на рост от 42 до 55 см. До этого найти такую маленькую одежду в Курске было практически нереально, — рассказала Анна Баркова. — Это может показаться мелочью, но в одежде по размеру ребёнку комфортнее. Плюс ко всему он, возможно, почувствует нашу заботу. Представьте, малыш будет расти с осознанием и пониманием того, что он нужен в этом мире настолько, что даже незнакомые люди дарят ему столько тепла.

Как вязать чудо-осьминожек?

Потребуется:

инструмент (крючок №2, 2.5, 3);

капроновый носочек в качестве чехла наполнителя;

наполнитель (гипоаллергенный холлофайбер);

пряжа х/б, желательно с пометкой «детская».

Схема

Условные обозначения:

ВП — воздушная петля

СБН — столбик без накида

СС — соединительный столбик

СН — столбик с накидом

Вяжем 3 ВП (первая из них будет являться петлёй-основанием, а две другие — петлями подъёма), в первую из них вяжем 5 СБН, соединяем в кольцо при помощи СС. Получили первый ряд из шести столбиков. Далее вязание идёт по кругу.

1-й ряд — 6 СБН, 2-й ряд — 2 СБН в каждый столбик предыдущего ряда (получаем 12 СБН), 3-й ряд — *1 СБН, 2 СБН в 1* 6 раз (получаем 18 СБН), 4-й ряд — 2 СБН, 2 СБН в 1* 6 раз (получаем 24 СБН). Нижняя часть готова, закрепим нить, обрежем её и приступим к основной детали.

1-й ряд — 6 СБН, 2-й ряд — 2 СБН в каждый столбик предыдущего ряда (получаем 12 СБН), 3-й ряд — *1 СБН, 2 СБН в 1* 6 раз (получаем 18 СБН), 4-й ряд — *2 СБН, 2 СБН в 1* 6 раз (получаем 24 СБН), 5-й ряд — *3 СБН, 2 СБН в 1* 6 раз (получаем 30 СБН), 6-й ряд — *4 СБН, 2 СБН в 1* 6 раз (получаем 36 СБН), 7-й ряд — *5 СБН, 2 СБН в 1* 6 раз (получаем 42 СБН). Дойдя до нужного диаметра, провяжем несколько рядов без прибавок. 8-й — 12-й ряды — 42 СБН. Теперь начинаем сужение. 13-й ряд — *5 СБН, 2 СБН вместе* 6 раз (получаем 36 СБН), 14-й — 16-й ряд — 36 СБН, 17-й ряд — *4 СБН, 2 СБН вместе* 6 раз (получаем 30 СБН), 18-й — 19-й ряды — 30 СБН, 20-й ряд — *3 СБН, 2 СБН вместе* 6 раз (получаем 24 СБН), 21-й — 22-й ряды— 24 СБН. Чтобы набить туловище, помещаем холлофайбер в носочек и зашиваем. После этого соединяем основную нижнюю часть, провязываем по кругу один ряд столбиками без накида.

Теперь начнём вязать щупальца. Прикрепляемся к последнему ряду основной детали, делаем 50 воздушных петель. Потом в каждую из петель этой цепочки (начиная со второй по счёту от рабочей петли) делаем 2 или 3 СН. Наша цепочка начнёт закручиваться в спираль. Их должно получиться 8. Чтобы связать глаза, чёрной (или другой тёмной) нитью сделаем 1 круговой ряд — 6 СБН в кольцо. Второй ряд — белой нитью: 2 СБН в каждый столбик предыдущего ряда (получаем 12 СБН). Оставляем нить подлиннее и с её помощью пришиваем глаз мелкими потайными стежками. Аналогично вяжем и пришиваем второй глаз. Размер получившейся игрушки — 13 см.

Кристина Леонова