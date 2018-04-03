Мужчина ушел из дома в Павлове и пропал

В Павлове разыскивают 40-летнего Александра Комшилова, который 24 марта ушел из дома по адресу: переулок Пионерский, 36 — и пропал. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Пропавший мужчина среднего телосложения, его рост 170 сантиметров, волосы темные, короткие, глаза голубые. В день исчезновения был одет в черную куртку с капюшоном, черную шапку, темно-зеленый свитер, серую рубашку, синие джинсы и черные ботинки. Из особых примет — согнутый мизинец на правой руке. При себе имел мобильный телефон и паспорт.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Александра Комшилова, волонтеры просят обращаться по телефонам: 8 (831) 291-51-51, 102.

Ранее сообщалось, что девочка-подросток пропала в Нижнем Новгороде.

Фото: ПСО «Волонтер»