Воронежские кондитеры выпустили пряники для приверженцев здорового питания

Есть сладости и не опасаться за свою фигуру можно — уверяют кондитеры комбината «Сажинский». Там выпускают пряники, обогащённые витаминами и минералами, без использования пшеничной муки. Изделия из линейки «Здоровые традиции» за такие полезные продукты получили награды на международных конкурсах и выставках. Вот оно — место, где рождаются полезные пряники. Свой путь сладкие изделия преодолевают за 3 часа. Прежде, чем пустить пряники на линию в массовое производство, их рецептурой занимались технологи. 4 года проб в лабораторных условиях. Здесь уже и не помнят, сколько ингредиентов пришлось протестировать для того, чтобы создать линейку «Здоровые традиции». Это пряники ржаные и пряничные сбитни.

— Очень легко усваивается человеком и обогащено дополнительно минеральными веществами. Пряники ржаные и пряничные сбитни это полностью натуральный продукт, который не содержит в своём составе пищевые красители, ароматизаторы и консерванты, и подходит для всех людей, включая детей, — рассказала главный технолог Воронежского кондитерского комбината «Сажинский» Людмила Пустовая. Руку к разработке рецептуры приложили и учёные Воронежского института инженерных технологий. Состав изделий, уверяют особый — мука зародышей пшеницы, глюкозо-фруктозный сироп, который легко усваивается организмом.

— Наверное, было проанализировано не менее 50 рецептур. Мы вместе эти пряники дегустировали, выбирали пряники, которые обладали наилучшими энерголептическими свойствами. Потому что потребитель сейчас нацелен на полезные, здоровые продукты, но при этом потребитель нацелен и на получение удовольствия от еды. Поэтому надо было найти именно золотую середину, когда пряник и полезный, и вкусный, — отметила заведующая кафедрой сервиса и ресторанного бизнеса ВГУИТ Наталья Родионова . Такие пряники, уверяют кондитеры, можно без опаски есть вегетарианцам и людям, соблюдающим пост. Приверженцы здорового питания уже успели в этом убедиться.