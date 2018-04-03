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Анна Седокова рассказала, как поднять настроение
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Анна Седокова рассказала, как поднять настроение 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Тем временем, как погода за окном все больше напоминает весеннюю, и начался второй месяц этого прекрасного времени года, Анна Седокова решила напомнить поклонникам о простых радостях, способных задать хорошее настроение на целый день. Причем речь идет не только о самих подписчиках, но и их родных.
Для того чтобы создать позитивный настрой, достаточно исполнить свою давнюю мечту или порадовать кого-то из членов семьи неожиданным подарком. Также, по мнению исполнительницы, отличным вариантом воспрять духом является обычная уборка в доме.
Другими простыми способами забыть о негативе являются сон, любимая музыка, комедия, посиделки с хорошими друзьями. И напоследок Анна предложила тем, кому вышеперечисленные способы борьбы с плохим настроением не подходят, посмотреть на себя в зеркало и улыбнуться.
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