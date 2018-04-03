Анна Седокова рассказала, как поднять настроение

Тем временем, как погода за окном все больше напоминает весеннюю, и начался второй месяц этого прекрасного времени года, Анна Седокова решила напомнить поклонникам о простых радостях, способных задать хорошее настроение на целый день. Причем речь идет не только о самих подписчиках, но и их родных.

Для того чтобы создать позитивный настрой, достаточно исполнить свою давнюю мечту или порадовать кого-то из членов семьи неожиданным подарком. Также, по мнению исполнительницы, отличным вариантом воспрять духом является обычная уборка в доме.

Другими простыми способами забыть о негативе являются сон, любимая музыка, комедия, посиделки с хорошими друзьями. И напоследок Анна предложила тем, кому вышеперечисленные способы борьбы с плохим настроением не подходят, посмотреть на себя в зеркало и улыбнуться.