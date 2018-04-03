9 специфических признаков умного человека

Как отличить умного человека от глупого? Достаточно не вести себя так, как указано в этой статье. Достаточно ли этого для звания человека как минимум не глупого? Наука говорит, что нет, и предлагает целых 9 способов разной степени специфичности, которые автоматически выявляют гения. Увы, не все зависит от тебя, но если ты соответствуешь хотя бы 8 из 9, то можешь смело брать судьбу мира в свои руки.

1. Учишься на своих ошибках

Умные люди сразу понимают, что допустили ошибку. Но вместо того, чтобы перекидывать ответственность за нее на других или делать вид, что все хорошо, они извлекают из нее урок, чтобы впредь не повторять. Исследование, проведенное работниками Мичиганского университета, показало, что люди, которые извлекают опыт из неудач, способны усваивать новую информацию, а также гораздо эффективнее воспринимают жизненный опыт.

2. Умеешь достойно спорить

Люди, которые могут спорить, не оскорбляя оппонента и не игнорируя другие точки зрения, просто святые. Они и с человеческой точки зрения гораздо совершеннее, и сами по себе гораздо умнее. Подобное поведение показывает умному собеседнику, что ты его уважаешь, даже несмотря на разногласия. Такое, естественно, всегда льстит. А если приходится спорить с дураком, то он считает себя победителем. И слава богу, иначе повел бы себя как голубь, играющий в шахматы: устроил истерику и спровоцировал конфликт.

3. Не уверен в своей гениальности

Люди, чей интеллект выше среднего, не считают себя особенно умными, в отличие от форменных кретинов, мнящих себя гениями. Явление известно как «эффект Даннинга-Крюгера»: чем глупее человек, тем выше он оценивает свои способности.

4. Нравится юмор

Исследования Венского университета показывают, что люди с чувством юмора, как правило, превосходят своих смурных собратьев в вербальном и невербальном интеллекте. Исследователи отобрали 159 взрослых и заставили их весь вечер смотреть мультсериалы. А затем измерили их чувство юмора, используя стандартные аналитические и психологические тесты. Исследователи пишут: «Эти результаты подтверждают гипотезу о том, что обработка юмора связана с когнитивными и аффективными компонентами и предполагает, что эти переменные влияют на выполнение смещения кадров и концептуального смешивания в процессе обработки юмора». Говоря простым языком, способность усваивать и находить вещи смешными является доказательством явного наличия серой массы в голове.

5. Нравится быть в одиночестве

Исследователи из Сингапурского университета управления проанализировали данные крупного эксперимента с участием 15 000 человек в возрасте от 18 до 28 лет. Людям раздали тесты на IQ и обнаружили, что результат сильно зависит от места проживания и частоты общения с друзьями и прочими соратниками. Оказалось, что люди, показавшие блестящий результат, предпочитают пореже общаться с людьми и побольше бывать в одиночестве. Более того, если верить исследованиям, социализация не делает их счастливее. Чем больше нескончаемый людской поток вокруг них, тем меньше радости. Это не дает права называть всех интровертов гениями, боже упаси! Просто дает понять, что умному человеку время от времени нужно побыть одному.

6. Физически ленив

Нашли оправдание твоей лени. Именно физической лени. Потому что многие называют ее одним из синдромов глубоких мыслителей. Зачем куда-то идти, если можно посидеть дома, в уюте и тепле, и поразмыслить о вечном и высоком. Работники Университета Флориды подтвердили догадку исследованием, в котором оценили 60 добровольцев с помощью тестов, разделив их на «мыслителей» и «не мыслителей». Затем они отслеживали их физическую активность в течение недели и обнаружили, что «не мыслители», как правило, гораздо активнее, чем мыслители. Проще говоря, умные люди гораздо более содержательны и всегда найдут, куда потратить энергию своих мыслительных потоков. Недостаточно умные люди начинают скучать, им нужна какая-то активность. Это не значит, что все умники прирастают к стулу — иногда им тоже хочется размяться, но в большинстве своем они понимают, что это не так важно.

7. Неверие в Бога

Хотим отметить, что это не наше заявление, а некого Мирона Цукермана из Университета Рочестера и еще 63 исследований, которые были проведены в разных странах на протяжении десятков лет. То есть под пристальный прищур науки попало не одно поколение, и везде одинаковые показатели: отрицательная связь между интеллектом и религиозностью. В 53 из 63 исследований даже была установлена одна и та же причина: умные люди с большей вероятностью добьются желаемого, и для этого им не нужна помощь Господня. Исследования начались в 1921 году и, по сути, продолжаются до сих пор. Был опрошен и стар, и млад; и одаренные, и не очень. Но результаты, как один, говорят, что большого ума у яростно верующих нет.

8. Не постишь идиотские цитаты из соцсетей

В соцсетях мы не раз натыкались на глубокомысленные цитаты в стиле «Звезды не могут сиять без темноты», озорные и наглые — «Я, конечно, не подарок, но и праздник не каждый день» и безгранично мудрые — «Запомните, твари, я не сломаюсь!». О чем они говорят? О том, что у хозяина страницы с интеллектом полная беда. Разумеется, эта напасть встречается во всем мире, поэтому исследователи из Университета Ватерлоо в Онтарио попросили 845 добровольцев оценить глубину таких вот высказываний. Выбирали людей поумнее, чтобы хоть немного приблизиться к объективности. В результате большая часть таких «цитат» была признана бессмысленной. Что характерно: репостнувшие считали иначе. Но стоило только исследовать их IQ и просто пообщаться, чтобы все встало на свои места: не обезображены умом их головы. Кроме того, эти граждане свято верили в теории заговора. Зеленые человечки, масоны, злые сионисты и саблезубые жидорептилоиды — для них это причина повседневного страха.

9. Первый ребенок в своей семье

Кажется бредом, но, как правило, кто в семье родился первым — тот и умнее. Различия в IQ наблюдаются уже в раннем возрасте. Не хочется обижать всех младших братьев. Чтобы сделать это заявление, мы руководствовались не русскими народными сказками, где старший всегда «умный детина», а исследованиями из Эдинбургского университета. Было выяснено, что все дети получали одинаковый уровень эмоциональной поддержки со стороны своих родителей, но у первенцев больше внимания уделялось задачам, которые развивали навыки мышления. Исследователи говорят, что результаты могут помочь объяснить так называемый «эффект порядка рождения», когда дети, родившиеся первыми, получают лучшую заработную плату и образование. Исследователи наблюдали 5000 детей с рождения до 14 лет, каждые два года тестируя их. О чем это говорит? О том, что виноваты родители, поскольку нет системы. Впрочем, полно примеров, когда самые младшие в семье тянут на себе и родителей, и непутевых братьев с сестрами, которые горазды точить языком, но все их попытки заработать заканчивались запоями и посещением мест не столь отдаленных.