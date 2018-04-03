Так ли похожи близнецы, как кажется? Проект лондонского фотографа об уникальности близнецов

В течение последних трех лет Питер Зелевски фотографирует близнецов, чтобы понять, насколько люди похожи и насколько уникальны их отношения.

Его вопрос, насколько же идентичны идентичные близнецы, вылился в проект Alike But Not Alike («Одинаковы, но не полностью»). Ради снимков Питер проводит значительное количество времени, исследуя улицы Лондона в поисках близнецов.

Источник: Huck

Кира и Тайя.

Первые снимки вышли случайно, когда фотограф наткнулся на двух сестер, Киру и Тайю. С огненно-рыжими волосами и невыразимой схожестью, 14-летние девушки выглядели интригующе и пугающе одновременно.

Делила и Тулула.

Клинтон и Ли.

Помимо портретов, Питер уделяет особое внимание разговорам с близнецами или их родителями. Это помогает ему лучше понять сложность связи между близнецами.

Шармина и Ридвана.

Чем больше времени Питер проводил, фотографируя близнецов, тем больше он начинал замечать их индивидуальные черты.

Девонтай и Дижон.

Хлоя и Леа.

«Такую близость, которую переживаешь и видишь сам, усилила то, чего я не испытывал с моим старшим братом — не близнецом».