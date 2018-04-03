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Так ли похожи близнецы, как кажется? Проект лондонского фотографа об уникальности близнецов
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Так ли похожи близнецы, как кажется? Проект лондонского фотографа об уникальности близнецов 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
В течение последних трех лет Питер Зелевски фотографирует близнецов, чтобы понять, насколько люди похожи и насколько уникальны их отношения.
Его вопрос, насколько же идентичны идентичные близнецы, вылился в проект Alike But Not Alike («Одинаковы, но не полностью»). Ради снимков Питер проводит значительное количество времени, исследуя улицы Лондона в поисках близнецов.
Источник: Huck
Кира и Тайя.
Первые снимки вышли случайно, когда фотограф наткнулся на двух сестер, Киру и Тайю. С огненно-рыжими волосами и невыразимой схожестью, 14-летние девушки выглядели интригующе и пугающе одновременно.
Делила и Тулула.
Клинтон и Ли.
Помимо портретов, Питер уделяет особое внимание разговорам с близнецами или их родителями. Это помогает ему лучше понять сложность связи между близнецами.
Шармина и Ридвана.
Чем больше времени Питер проводил, фотографируя близнецов, тем больше он начинал замечать их индивидуальные черты.
Девонтай и Дижон.
Хлоя и Леа.
«Такую близость, которую переживаешь и видишь сам, усилила то, чего я не испытывал с моим старшим братом — не близнецом».
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