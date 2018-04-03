Ещё
Теракт в метро Петербурга. 1 год спустя
Далее:
Читайте также:
Ещё

Теракт в метро Петербурга. 1 год спустя 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Год назад, 3 апреля 2017-го, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел теракт, жертвами которого стали 15 человек, еще десятки получили ранения. Мы записали воспоминания очевидцев, поговорили с теми, кто помогал пострадавшим и теми, кто потерял близких в этой трагедии. А еще в теории и на практике выяснили, стало ли метро безопаснее.
Алена Медянцева: «Парадокс, но после теракта в метро я стала лучше относиться к людям»
Эксперимент редакции: как я изображал террориста в метро
Тереза Чмыхало: «Я лежала вся изрезанная, а мне писали, что я актриса и теракта не было»
«Книга памяти»: 15 жертв теракта в метро Петербурга
Юлия Валуева: «Сразу после теракта было не до жалости — хотела успеть помочь выжившим»
Стало ли метро Петербурга безопаснее после теракта? Отвечает аналитик движения «Транспорт и горожане»
Фоторепортаж: петербуржцы возложили цветы в память жертв теракта в метро
Собака: последние новости
Михаил Решетников — о том, как научиться жить родителям, которые потеряли ребенка в трагедии Зачем идти в фэшн-кластер Modul на Невском проспекте и что изменилось с его открытия? Спойлер: все! «Принцессы в метро не ездят»: как тиара (пусть даже стразовая) делит людей на избранных и подчиненных
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ваш вес говорит о том, сколько вы будете жить78
Самая сексуальная женщина гордится обвисшей грудью21
Сколько раз в неделю можно принимать душ12
Почему не стоит брить подмышки21
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью3
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:54
Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности
Звёзды
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
00:57
Поддельный рис, которым нас пытаются кормить
Еда
00:49
Семенович пишет книгу
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:09
Как выглядит самая старая живая Барби
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение