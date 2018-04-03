Теракт в метро Петербурга. 1 год спустя

Год назад, 3 апреля 2017-го, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел теракт, жертвами которого стали 15 человек, еще десятки получили ранения. Мы записали воспоминания очевидцев, поговорили с теми, кто помогал пострадавшим и теми, кто потерял близких в этой трагедии. А еще в теории и на практике выяснили, стало ли метро безопаснее.

Алена Медянцева: «Парадокс, но после теракта в метро я стала лучше относиться к людям»

Эксперимент редакции: как я изображал террориста в метро

Тереза Чмыхало: «Я лежала вся изрезанная, а мне писали, что я актриса и теракта не было»

«Книга памяти»: 15 жертв теракта в метро Петербурга

Юлия Валуева: «Сразу после теракта было не до жалости — хотела успеть помочь выжившим»

Стало ли метро Петербурга безопаснее после теракта? Отвечает аналитик движения «Транспорт и горожане»

Фоторепортаж: петербуржцы возложили цветы в память жертв теракта в метро