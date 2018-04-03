Из-за ошибки врачей оперная певица до 19 лет думала, что родилась мужчиной

36-летняя Лиза Ли Дарк большую часть своей жизни считала, что на свет появилась мужчиной. Именно такой пол озвучили врачи после рождения ребенка. Только спустя почти два десятка лет оперной певице все же удалось узнать правду. Хотя при рождении Лизы Ли Дарк ее пол сотрудники роддома определили как «мужской», по мере взросления «мальчик» приобретал женоподобный вид. К примеру, в процессе полового созревания у «него» начал наблюдаться рост груди. Изначально врачи решили назначить подростку специальные стероиды, но затем пришли к заключению, что имеют дело с гермафродитом, поэтому перешли на мужские гормоны. Когда ребенку исполнилось 15, медики заявили, что у него отмечается гиперплазия коры надпочечников. Упомянутый недуг провоцирует чрезмерные объемы тестостерона во время развития в утробе матери, хотя фактически на генетическом уровне это девочка. Специалисты утверждали, что вряд ли «мальчик» доживет до 30 лет. Лиза заметила, что отчасти даже рада, поскольку на регулярной основе подвергалась жестоким насмешкам и издевательствам, как правило, со стороны сверстников. Они бросали в нее палки, были, обзывали множеством неприятных слов. Сама она, не зная правды, сильно страдала от того, что является не такой, как остальные. Именно по причине тестостерона непосредственно при рождении гениталии Ли Дарк напоминали мужские половые органы. Лишь в 19 лет Лизу в официальном порядке согласились признать девушкой, и ей фактически довелось учиться жить в таком образе заново.

Даже сейчас, спустя почти 20 лет, она едва ли справляется с этим, ведь всегда ощущала себя в крайней мере беззащитной и уязвимой, даже будучи ребенком. В юные годы она оказалась жертвой изнасилования, но не могла поделиться этим из-за страха и отвращения к произошедшему. Сейчас Лиза Ли Дарк посвятила себя музыке и оперному пению, поскольку только это помогает ей бороться с последствием глубокой и отягощающей психологической травмы. Она даже успела выпустить пару собственных альбомов, признаваясь, что если бы не творчество, ее давно бы не оказалось в живых