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Белла Хадид остроумно ответила хейтеру, который обвинил ее в излишней пластике
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Белла Хадид остроумно ответила хейтеру, который обвинил ее в излишней пластике 

Журнал ОК! 1 час назад
Белла Хадид является эталоном красоты для многих женщин. С 2016 года она даже выступает амбассадором бьюти-линейки Dior и частенько делится с поклонниками своими секретами красоты. Однако все-таки находятся те, кто считает ее красоту заслугой пластических хирургов. Так, один из интернет-пользователей написал оскорбительный комментарий в адрес Беллы и ее подруги Кендалл Дженнер.
Две искусственные стервы. Сначала сделали себе носы, потом увеличили губы и убрали щеки. Деньги помогут вам сделать новые лица, но не улучшат вашу сущность, хотя вы в этом нуждаетесь.
Белла Хадид
Белла не стала опускаться до уровня комментатора и отвечать на оскорбления оскорблением. Модель выбрала мудрую стратегию.
Я желаю вам узнать каждую личность на этом фото и разобраться с собственной. Зависть — это крик о помощи. И я хочу вам помочь.
Напомним, что Белла Хадид неоднократно говорила о том, что раньше была неуверенной в себе девушкой. Она очень стеснялась своих тонких бровей, которые достались ей от отца. Более того, в 15-летнем возрасте Белла была полной. Спустя годы ей удалось справиться с комплексами и стать одной из самых востребованных моделей.
Белла Хадид
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