Белла Хадид остроумно ответила хейтеру, который обвинил ее в излишней пластике

Белла Хадид является эталоном красоты для многих женщин. С 2016 года она даже выступает амбассадором бьюти-линейки Dior и частенько делится с поклонниками своими секретами красоты. Однако все-таки находятся те, кто считает ее красоту заслугой пластических хирургов. Так, один из интернет-пользователей написал оскорбительный комментарий в адрес Беллы и ее подруги Кендалл Дженнер

Две искусственные стервы. Сначала сделали себе носы, потом увеличили губы и убрали щеки. Деньги помогут вам сделать новые лица, но не улучшат вашу сущность, хотя вы в этом нуждаетесь.

Белла Хадид

Белла не стала опускаться до уровня комментатора и отвечать на оскорбления оскорблением. Модель выбрала мудрую стратегию.

Я желаю вам узнать каждую личность на этом фото и разобраться с собственной. Зависть — это крик о помощи. И я хочу вам помочь.

Напомним, что Белла Хадид неоднократно говорила о том, что раньше была неуверенной в себе девушкой. Она очень стеснялась своих тонких бровей, которые достались ей от отца. Более того, в 15-летнем возрасте Белла была полной. Спустя годы ей удалось справиться с комплексами и стать одной из самых востребованных моделей.

Белла Хадид