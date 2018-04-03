Я научился работать стоя. Это вредно или полезно?

Я научился работать стоя. Это вредно или полезно?В обычный день я прохожу не меньше 10 километров: так уж он устроен. Но иногда приходится забыть о прогулках, и сосредоточиться на работе. После активной недели оказаться даже пару часов прикованным к стулу, сидя без движения — просто невыносимо.

К тому же, это довольно вредно. Выход есть — стоячее рабочее место. Хотя и у него есть недостатки, которые влияют на настроение и самочувствие. Всегда нужно разнообразие.

Мне удалось его создать в виде своего рабочего места. Главное — комбинировать, и совмещать оба. Как?

Вред сидячей работы серьёзен

О вреде сидячей работы наслышан каждый из нас, хотя на самом деле вредно лишь сидеть, не меняя позы слишком долго. Механизм прост: длительная неподвижность ведет к ослабению мышц.

Страдает весь организм: деградирует мускулатура, появляются болезни сердца и сосудов, появляется риск инсультов, инфарктов и ожирения. И это — только начало списка неприятностей, которые может принести малоподвижный образ жизни.

Эргономичные удобные стулья и всевозможные подставки для рук и ног проблему не решают. Вариант совместить рабочий стол и тренажеры не срабатывает из-за простой человеческой лени: крутить педали и работать сложнее, чем просто работать.

Кроме того, большую опасность несет в себе стул, даже самый эргономичный. В нем всегда появляется желание сгорбиться, какие бы подставки под поясницу и подлокотники не предлагали производители.

И это логично, поскольку человек не создан для сидения. Подобный образ жизни стал массово распространен только в последние 30-50 лет, максимум — столетие. До этого основную часть жизни человек проводил стоя — именно так были организованы практически все рабочие места (вспомним конторки и кульманы).

Отсюда и все проблемы сидячего образа жизни.

Я даже не представляю себе ощущения постоянно сидящего человека: ноги затекают уже через 15-20 минут, хочется повернуться или хотя бы изменить положение спины. Как вы живете, не вставая с кресла?

Польза работы стоя

А все потому, что для человеческого организма стоячее положение привычней, чем поза сидя. В вертикальном положении приходится работать множеству мышц, кровь активнее циркулирует по организму. Даже гормональный фон меняется: так организм производит больше тестостерона и меньше кортизола, что способствует умственной и эмоциональной активности.

А что в результате? Удивительно, но в сидячем положении нагрузка на спину почти в 2 раза выше, чем стоя. Лучше работают сосуды, легким проще гонять воздух — они усваивают больший объем, активнее питается мозг.

Стоячее рабочее место кажется отличным решением. В идеальном случае сферического стола в вакууме. Если создать правильное рабочее место, аналогичное сидячему, предплечья находятся на столе под углом 90 градусов, а плечи уходят назад, выпрямляя спину и раскрывая грудь.

Правильная осанка заметно улучшает самочувствие. Действие — практически мгновенное.

Что не так со стоячими рабочими местами?

Так было бы, если бы существовало универсальное решение для работы стоя. Но организм человека несовершенен: долго стоять на одном месте — едва ли не хуже, чем сидеть.

Длительное время, проведенное стоя на одном месте без движения, приводит к болям в ступнях и мышцах ног, всевозможным заболеваниям вен вплоть до варикоза, повышенной нагрузке на суставы ног.

В конце концов, в какой-то момент просто хочется сесть и вытянуть ноги. Надолго? Нет. Как же быть?

И это еще не все. Столы для работы стоя делятся на 4 категории:

обычные столы с подставкой под ноутбук (или монитор и клавиатуру),

столы с фиксированной высотой для работы стоя,

столы с ручным изменением высоты,

столы с автоматическим изменением высоты.

Первые — самая плохая затея. Обычно подставки делают хлипкими, ненадежными. Места мало, трясется — одним словом, неудобно. Или некрасиво, если делать из серьезных материалов. Идеально — прикрутить намертво к столу, но тогда какой смысл в несъемной подставке?

Следующие категории объединяет одно свойство: ими пользуются только в одном положении. Лень, неудобно и непрактично каждый час откручивать ножки стола, чтобы сменить высоту столешницы.

Проблемы последних — высокая цена при скудном выборе. Проще всего раздобыть такой стол в ИКЕЕ , но он существует только с 1 размером столешницы. Хочешь другую? Купи готовый стол и столешницу отдельно.

Я решил поступить иначе.

Как я построил универсальный стол

Итак, знакомьтесь: именно на этом столе, разделенном на 2 зоны, создаются мои материалы для обзоров и статьи на iPhones.ru.

Цельный стол длиной 3 метра установлен на высоте 85 сантиметров: промежуточное значение между положением стоя и сидя. Подстройка есть, но не используется.

Слева находится компьютерная зона. Если встать, монитор поднимается до уровня глаз, клавиатура чуть ниже правильного положения. Мне удобно, но на всякий случай рядом прячется подставка высотой 25 сантиметров.

Сидя — чуть выше, чем рекомендовано официально, поэтому для комфортной работы пришлось увеличить высоту стула. В результате руки полностью на столе, опора идет на локоть (кстати, меньше проблем с туннельным синдромом).

Правая часть стола предназначена для пайки, фотографирования и другой ручной работы. Преимущественно используется для работы стоя, поэтому средством отображения служит ноутбук-трансформер.

В качестве своеобразного пуфика к этой части стола использую комбоусилитель, который не дает полностью сесть, но на пару минут дает отдохнуть ногам. Под ними рекомендую массажный или ворсистый коврик.

P. S. : все лишнее — в ящиках.

Как сочетать несочетаемое

Комбинируя эти 3 положения, можно проработать довольно долго. Главное преимущество заключается именно в возможности смены позы: как только руки или спина устает от набора текста, я перехожу на стоячую половину, где читаю новостную ленту, справочные материалы и работаю с фото.

Даже если не верить в пользу стоячей работы, сменить положение тела на 10-20 минут и немного размяться полезно. Если работать в ортопедической обуви, будет еще полезнее.

Створка окна напротив стоячей части все время открыта, чтобы периодически смотреть на улицу. Смена фокуса с ближнего на дальний — отличная зарядка для глаз.

Можно было бы сделать лучше? Конечно. Стоило бы разделить столешницу на 2 части, выполнив их на разных уровнях, либо установив одну из них на ножки с подъемником. Если бы ИКЕЯ была хотя бы на расстоянии 150 километров, последний вариант оказался бы наиболее интересным.

С другой стороны, текущий стол прост, дешев и был собран за полтора часа, и справляется со своей ролью (хотя рабочая зона все еще не закончена).

А вы работаете стоя?