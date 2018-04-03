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Праздник имянаречения новорожденных прошел в Сургуте
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Праздник имянаречения новорожденных прошел в Сургуте 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В Сургуте отметили День аиста. Уже в четвертый раз во дворце проводится обряд имянаречения новорожденных.
Как сообщает ugra-news, в честь этого события была подготовлены целая программа с танцами, песнями и стихами. Отметим, что для познавательной части на празднике также нашлось место. Ведущая рассказала о загадках и тайнах, которые кроются в именах малышей, об их значении в судьбе, о характере носителя.
Этот праздник в первую очередь предназначен для родителей, хотя, конечно, главные герои — это детки. Цель мероприятия — формирование ответственного отношения отцов и матерей к родительским обязанностям и семье в целом. Отмечу, за те годы, что мы проводим День аиста во дворце торжеств, у нас появились интересные наработки и, в принципе, мы готовы к тому, чтобы это разовое мероприятие реализовать как долгосрочный социальный проект. Думаю, что это может стать очень красивым масштабным праздником», — отметимла заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры Виолетта Тверетина.
Кульминацией Дня аиста стала торжественная регистрация новорожденных. Родителям вручили свидетельства о рождении и сувенирную медаль «Рожденному в Сургуте», верительные грамоты, письма-наказы, свидетельства имянаречения. Завершился праздник фотосессией в интерьерах дворца и вручением памятных сувениров, главным из которых стала книга «Семейные ценности».
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