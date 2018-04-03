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Из-за картошки испанка подхватила редкие болезни и 13 лет живет за стеклом
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Из-за картошки испанка подхватила редкие болезни и 13 лет живет за стеклом 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Хуана Муньос, проживающая на территории размещенного в Испании города Кадис, уже порядка 13 лет живет в пределах помещения суммарной площадью 25 кв.м.
В течение последних 30 лет женщина испытывает повышенную чувствительность к химикатам, а также у нее отмечается аллергия на электричество, синдром хронической усталости и фибромиалгия. Гражданка лишена возможности обнять супруга или детей, а также она опасается, что никогда не сможет взять на руки своего внука. Порядка 30 лет назад Муньос пострадала от отравления химикатом, который ее муж задействовал с целью предотвращения прорастания картошки в гараже. Испачканной рукой он коснулась глаза, от чего у нее проявилась серьезная аллергическая реакция, и четыре следующих дня она провела в больнице. Пару лет после испанке удавалось держаться благодаря таблеткам, но в итоге ей пришлось изолировать себя от остальных. Супруг Мануэль все эти годы оставался с женой и поддерживал ее. Чтобы женщина имела доступ к органическим продуктам, он выращивает свежие овощи. Сейчас Муньос уже 56, но она не оставляет надежды, что однажды сможет покинуть купол и прикоснуться к родным. Помочь ей в этом может специальная маска, созданная экспертами из США. Между тем, производящая вышеупомянутый химический реагент фирма решила снять опасный продукт с производства лишь спустя долгое время непосредственно после случая с Хуаной Муньос.
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