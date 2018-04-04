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Инновационная скамейка появилась в районе
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Инновационная скамейка появилась в районе 

Управа района Мещанский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Это была инициатива депутата Совета депутатов Анны Даниловой.
«Теплая скамейка» оборудована системой обогрева ног. Кроме того, она оснащена розетками для зарядки мобильных телефонов.
— Весенние дни мы посвящаем прогулкам с детьми. «Теплые скамейки» актуальны для матерей и влюбленных пар. Они снижают риск попадания к врачу из-за последствий сидения на холодном, — рассказала Анна Данилова.
Она добавила, что инициативу поддержал Государственной думы Николай Гончар. Он способствовал воплощению проекта в жизнь.
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