Инновационная скамейка появилась в районе

Это была инициатива депутата Совета депутатов Анны Даниловой

«Теплая скамейка» оборудована системой обогрева ног. Кроме того, она оснащена розетками для зарядки мобильных телефонов.

— Весенние дни мы посвящаем прогулкам с детьми. «Теплые скамейки» актуальны для матерей и влюбленных пар. Они снижают риск попадания к врачу из-за последствий сидения на холодном, — рассказала Анна Данилова.