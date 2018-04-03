Прощай, королева глянца? Таблоиды рассказали, кто сменит Анну Винтур на посту шеф-редактора Vogue

Издание Page Six со ссылкой на источники в мире моды утверждает, что Анна Винтур уйдет из Vogue уже летом этого года после 30 лет на посту шеф-редактора. Предполагается, что Анна Винтур покинет Vogue и место арт-директора Condé Nast после июльской свадьбы ее дочери Би Шаффер и сдачи в печать сентябрьского выпуска журнала. Издательство Condé Nast уже опровергло информацию.

— приводит издание комментарий Conde Nast, но этому опровержению не верят. Анне, которую за ее железный характер называют «ядерной Винтур» и «ледяной королевой моды», в СМИ уже подобрали замену — по мнению инсайдеров, ее кресло в американской редакции займет шеф-редактор британского Vogue UK Editor-in-Chief, 46-летний Эдвард Эннинфул

Анна Винтур давно стала одной из икон моды и шоу-бизнеса. Ее стиль — стрижка-боб, темные очки и платья-футляры — стал эталонным, а ее биография легла в основу сюжета одной из главных художественных книг о мире fashion-журналистики — «Дьявол носит Prada».

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Фото:Instagram