В Башкирии молодой человек зарезал своего друга из-за нотации

В минувший понедельник, 2 апреля, в своей квартире в Салавате был найден зарезанным 27-летний парень. Сотрудники УГРО приехали на место и выяснили, кто причастен к кровавой расправе. А позже сумели задержать 28-летнего душегуба.

Как рассказал Ufa1 источник, все произошло из-за того, что один из молодых людей решил почитать нотации второму.

— Два жителя Салавата решили отметить встречу и изрядно выпили, слово за слово, и один из приятелей начал обвинять собутыльника в том, что он изменяет своей жене. Якобы пока супруга уезжает работать вахтовым методом, ее благоверный отправляется во все тяжкие. Не выдержав критики, мужчина схватил нож и вонзил его другу в грудь, — рассказал Ufa1 источник.

На данный момент ведется разбирательство.