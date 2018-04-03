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В Башкирии молодой человек зарезал своего друга из-за нотации
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В Башкирии молодой человек зарезал своего друга из-за нотации 

ufa1.ru 43 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В минувший понедельник, 2 апреля, в своей квартире в Салавате был найден зарезанным 27-летний парень. Сотрудники УГРО приехали на место и выяснили, кто причастен к кровавой расправе. А позже сумели задержать 28-летнего душегуба.
Как рассказал Ufa1 источник, все произошло из-за того, что один из молодых людей решил почитать нотации второму.
— Два жителя Салавата решили отметить встречу и изрядно выпили, слово за слово, и один из приятелей начал обвинять собутыльника в том, что он изменяет своей жене. Якобы пока супруга уезжает работать вахтовым методом, ее благоверный отправляется во все тяжкие. Не выдержав критики, мужчина схватил нож и вонзил его другу в грудь, — рассказал Ufa1 источник.
На данный момент ведется разбирательство.
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