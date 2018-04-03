Нагиев Кирилл Дмитриевич

Дата рождения: 31 августа 1989 года

Место рождения: Ленинград

Знак зодиака: Дева

Кирилл Нагиев родился в семье студента третьего курса ЛГИТМиКа Дмитрия Нагиева и сотрудницы Ленконцерта Аллы Селищевой. Тогда они еще не были культовыми прапорщиком Задовым и Алисой Шер . Но уже тогда родители Кирилла были яркими творческими личностями, влюбленными в свое дело и друг в друга, что, несомненно, повлияло на личность будущего артиста. Пришедшая к отцу популярность непосредственно отразилась на жизни его сына: в школе Кириллу приходилось терпеть нападки завидовавших одноклассников, вне школы сталкиваться с неадекватными поклонницами отца, а тот в свою очередь не мог уделять достаточно времени общению с сыном из-за огромного количества работы. Он отправил Кирилла заниматься борьбой, но мальчику гораздо больше нравился хоккей. Достигнув определенных успехов, юноша все же надолго разочаровался в спорте и вернулся к нему уже в более сознательном возрасте. Воспитанием ребенка в семье занимались дедушка, прививший любовь к истории и археологии, и бабушка, заинтересовавшая внука медицинскими науками. К сожалению, когда Кириллу исполнилось восемнадцать, его родители развелись. В тот период к удивлению семейства молодой человек ощутил желание играть на сцене и поступил во МХАТ, где проучился два года, после чего вернулся в Петербург, где продолжил обучение уже в СПбГАТИ. Следует заметить, что начал сниматься он еще в школе, причем первую роль ему подарил отец в своем шоу «Осторожно, Задов!». Начиная с конца нулевых годов, Кирилл сыграл в двух десятках заметных сериалов и фильмов. В последние годы, следуя духу времени, Кирилл занялся разработкой собственного бизнес-проекта, который назвал «глэмпинг». Это новый формат комфортного туристического отдыха, для тех, кто привык к городскому комфорту.

Личная жизнь Кирилла Нагиева

Наученный опытом родителей, Кирилл Нагиев не стремится раскрывать подробности своей биографии, но кое-что прессе о нем известно. Девушку, с которой уже более пяти лет состоит в отношениях артист, зовут Юлия Мельникова. Ранее она была танцовщицей go-go, она дипломированный графический дизайнер и в данный момент работает по избранной специальности. Выбор сына одобрили оба родителя, а друзья и знакомые не раз отмечали сходство Юлии с мамой Кирилла. Пара любит собак, у них дома живут два стаффордширских терьера.

Интересные факты

Несмотря на расхожее мнение о том, что знаменитая фамилия помогла Кириллу Нагиеву в продвижении на экраны, он сам нередко опровергал эту точку зрения. По его словам, сложнее всего было соответствовать высоким ожиданиям самого Дмитрия Нагиева. Кирилл всю жизнь называет отца по имени. «Думаю, причина в том, что дома папу все называли по имени, — размышляет артист — Ну, а ребенок как слышит, так и говорит. Слава богу, хоть маму не называю Алисой».

Фильмография

2004 — Осторожно, Задов! или Похождения прапорщика

2006 — Закон и порядок: Отдел оперативных расследований

2007 — Папины дочки

2009 — Весельчаки

2010 — Столица греха

2010 — Русский крест

2011 — Бежать

2012 — Бригада: Наследник

2012 — Анечка

2014 — Территория Джа 2014 — Принц Сибири

2014 — Бандит

2015 — Испанец

2016 — Молот

2016 — Синдбад. Пираты семи штормов