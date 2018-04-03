Маша Малиновская изменилась до неузнаваемости

Одна из самых известных блондинок российского ТВ Маша Малиновская оказалась сильно задета той критикой, которая обрушилась на нее после появления в эфире передачи «Секрет на миллион». В программе Малиновская выглядела совершенно нелестным для себя образом.

Когда-то Машу Малиновскую называли самой сексуальной телеведущей — этому способствовали привлекательное личико и точеная фигурка знаменитости. Но к 37 годам Малиновская успела основательно поработать над своим преображением, а заодно прибавить в весе. Когда Мария появилась в эфире программы Леры Кудрявцевой , многие не могли поверить, что это та самая Малиновская — харизматичная и грациозная телеведущая.

Сама Маша в студии тогда тоже призналась, что она недовольна своей внешностью. По словам Малиновской, из-за сильного стресса, который заедался разной едой, она поправилась на 12 килограммов и даже пыталась похудеть с помощью запрещенных тайских таблеток.

Ее лицо на программе, по мнению многих телезрителей, выглядело распухшим и отечным. Одни сочли это следствием вредных привычек, другие — результатом применения косметологических «уколов красоты». Известно, что инъекции гиалуроновой кислоты используют для придания объема в разных зонах лица — например, в области скул. Но у Марии, заметили критики, это скорее привело к печально известному эффекту «лица подушки», который можно наблюдать у многих звезд, злоупотребляющих косметологическим омоложением.

После лавины осуждающих комментариев по поводу внешности и манеры держаться Маша Малиновская сначала обиделась. Но затем, похоже, одумалась и решила провести работу над ошибками.

В своем Инстаграме она предстала в новом имидже. Действительно, в кадре Малиновская выглядит похудевшей и заметно помолодевшей. Она добавила, что после прочтения комментариев учла все справедливые замечания. Остается лишь понять, насколько представленный новый образ соответствует реальности. Довольно большое число фолловеров блондинки решили, что она воспользовалась париком, а свое изображение старательно обработала фотошопом. (ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ)