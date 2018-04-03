Сохранение беременности: 4 ситуации, которые даются маме особенно тяжело

На что не пойдешь ради сохранения здоровья крохи? Но некоторые вещи даются особенно трудно…

1. Невозможность вести активный образ жизни

Если вы до беременности жили в режиме нон-стоп, трудно вот так сразу ограничить мир размерами дивана и стоящим напротив телевизором. Возможно, в первый день вы действительно будете ликовать: пересмотрите любимый сериал, почитаете давно откладываемую книгу, попутно наслаждаясь конфетами и другими вкусностями, которые заботливо подносит вам муж. Но через пару-тройку дней невыносимо захочется погулять, выйти хоть в магазин или даже сделать уборку. Хоть что-то! Да и муж снизил градус заботы и норовит убежать «по делам».

Что делать? Терпеть и лежать — только от вас зависит состояние малыша. Если кино и книги надоели, попробуйте найти себе новое развлечение — хотя бы вышивать! Кропотливая монотонная работа очень хорошо отвлекает от невеселых мыслей, и время летит быстрее.

2. Отказ от сладкого (острого или соленого)

Не секрет, что у многих женщин во время ожидания ребенка меняются пищевые пристрастия. Хочется соленого огурчика или китайской лапши, а также много-много шоколада. В некоторых ситуациях — гестоз, повышение уровня сахара — придется подкорректировать рацион. Но как же трудно отказаться от допустим, селедки, политой медом!

Что делать? Посоветоваться с врачом и заменить одни продукты другими. Например, если вам запретили сладкое, а вы даже во сне видите конфеты, переходите на сухофрукты, пастилу, зефир или приобретайте специальные сладости в отделе для диабетиков — сахара в таких шоколадках нет, но на вкус они мало отличимы от привычных батончиков.

3. Запрет на половую жизнь

Гормональная перестройка организма, связанная с беременностью, обычно повышает и либидо. Часто врачи категорически запрещают интим до самых родов. Понятное дело, что ребёнок превыше всего, но как быть, если ночью вы видите, помимо вышеупомянутых конфет, настолько неприличные сны, что краснеете, проснувшись?

Что делать? Отставить в сторону смущение и поговорить с врачом, уточнить, с чем связан запрет. Увы, но среди врачей старой закалки до сих бытует мнение, что беременность и секс — понятия несовместимые. В то время как современные исследования доказывают, что ничего плохого в чувственном удовольствии нет. Если все же нельзя — включите в свою жизнь больше объятий, поцелуев и терпите!

4. Зависимость от посторонних

Может, и вовсе не от посторонних, а родных и близких, но все же зависимость… Вам нельзя поднимать ничего тяжелее чайной чашки — придется постоянно просить поднести-унести-достать кого-то из домашних. Вам нельзя водить машину — и вот вы ждете с работы мужа, чтобы он отвез вас к врачу или к маме в гости. Да даже если тапочки застряли под диваном — как их, скажите на милость, оттуда вытащить самостоятельно, с таким-то огромным животом? Опять просить кого-то, обливаясь слезами от собственной никчемности.

Что делать? Расслабиться! И научиться просить помощи — если раньше вашим девизом было «я сама, я все смогу». В конце концов, ну когда еще вам будут завязывать шнурки и бережно усаживать на заднее сидение автомобиля?