Какие имена на Руси были под негласным запретом

На Руси были распространены самые разные имена исконного славянского, а также греческого, латинского и другого происхождения. Но была категория имен, которыми русские люди никогда не называли своих детей при том, что официально они запрещены не были. Традиции, суеверия и уважение к авторитетам просто не позволяли православным именовать ими своих отпрысков.

Имя Бога

Негласный запрет на использование в повседневной жизни лежал на именах Иисус и Христос. Русские люди всегда очень уважительно относились к Библейским заветам. Запрет повторять имя Бога всуе касался и имени Его Сына. Даже предложение назвать мальчика Иисусом или Христом могло встретить непонимание и осуждение окружающих. Также под негласным запретом было и имя Иегова.

Дьявольские имена

Табу лежало и на именах дьявола. Детей по вполне понятным для любого русского и православного человека причинам не называли Люцифером, Сатаной, Вельзевулом и другими личными именами нечистого духа. Ни одной матери даже в голову такое не могло прийти. Более того, эти слова русские люди старались не произносить вслух, чтобы не привлечь в свою жизнь зло.

Имена предателей

Нехорошей славой пользовались также имена предателя Иуды, братоубийцы Каина и Библейского царя Ирода, загубившего столько жизней. Поскольку русские люди всегда верили, что имянаречение определяет судьбу человека, они старались не давать своим детям выше упомянутых имен. Едва ли хоть один родитель хотел для своего чада повторения судьбы Иуды или Ирода. Эти слова на Руси зачастую использовались как ругательства.

Тюркские имена

Монголо-татарское иго стало для Руси тяжелейшим бедствием на долгие десятилетия. Несмотря на то, что в это время у русских женщин появилось много отпрысков с монголоидным типом лица и раскосыми глазами, даже этих зачастую нежеланных детей не называли тюркскими именами. Не было на Руси своих Батыев, Чингизов, Узумов и Азаматов, как и не было девочек по имени Шекер, Оразгуль и пр. Имена тюркского происхождения воспринимались как имена захватчиков, поэтому относились к категории табу.

Имена языческих богов

Табу касалось и имен языческих божеств: Сварога, Рода, Перуна, Ярила, Макоши и других. В языческие времена они были табуированы и не могли использоваться из уважения к священным для верующих сущностям. После принятия христианства эти имена стали символизировать «поганство», запретное многобожие.