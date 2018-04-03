Короли жадности: 25 примеров, как нас обманывают в магазинах

Производители еды порой проявляют изобретательность похлеще Остапа Бендера . В их арсенале есть масса приемов, как сделать продукт наиболее привлекательным для потребителя и побыстрее его продать. Большинство таких обманок скрыто в описании на этикетке — нужно лишь внимательно ее изучить. Однако в отдельных случаях даже этикетка без всякого подвоха не гарантирует того, что содержимое упаковки полностью отвечает нашим ожиданиям. Эти 25 нечестных уловок в очередной раз доказывают, что покупателям всегда нужно быть начеку.

Размер стакана не имеет значения — в Макдональдсе не дадут выпить лишнего.

Есть ли смысл класть колбасу, если ее и видно не будет за упаковкой? Конечно же нет!

Безглютеновое печенье, в котором все-таки содержится глютен. Спасибо, что хоть предупредили!

Пасхальный заяц — просто мастер маскировки!

Лапы, голова, главное — шоколадные уши!

Только в самые элитные сорта бескосточковых арбузов добавляют отборные косточки.

Будьте благодарны, что тот минимум, который кладут вам в шоколадку, хотя бы съедобен. А то начинки могло быть больше, но из мышиных какашек.

Когда начинка нужна всего лишь для декора.

Ничего особенного — обычные консервированные бананы.

А вы думали, этикетку просто так по центру клеят?

Пицца с ветчиной, сыром и… очень щедрым слоем орегано, в качестве бонуса.

Один удачный маркетинговый ход — и залежавшейся партии чипсов в маленьких пакетах как не бывало.

Даже не надейтесь, что в магазине «Всё за 1 доллар», найдется приличный рибай.

Вместо фреша теперь придется делать лимончелло.

А сельди в бочке не так уж и тесно.

То чувство, когда твою печеньку уже кто-то ел до тебя.

Разве вы не знали, что много начинки вредно для здоровья? Самые заботливые производители снижают дозу до безопасного уровня.

Производители, из самых добрых побуждений, разумеется, рекомендуют ограничить употребление замороженной морковки до минимума.

Шоколадный Дед Мороз, правда, пока в стадии разработки.

Может быть, они имели в виду — вдвое больше вреда для твоей фигуры?

Сколько нарисовано на упаковке, столько и внутри упаковки. Какие проблемы?

Теста и начинки пожалели, зато на этикетке по центру не стали экономить.

У производителя мороженого к делу явно философский подход: стакан наполовину полон.

Сэндвич с ломтиком авокадо, а точнее тем что от него осталось.

Хоть здесь все по-честному — обещанный луковый салат.