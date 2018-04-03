Как подготовиться к Пасхе и что нужно успеть сделать до нее

До Пасхи остается неделя. Даже если вы не соблюдали Великий пост, все равно еще многое можно успеть, даже попоститься — неделя-то Страстная, самая строгая в плане поста. Кроме того, в нашей традиции закреплено буквально по дням, что когда положено делать, чтобы хорошенько подготовиться к самому главному празднику церковного года.

Что важнее всего в Страстную неделю

{} Забот в эту неделю много, но все же самое главное — это участвовать с четверга по воскресенье в самых важных богослужениях, чтобы прожить и прочувствовать воспоминания о последних днях земного пути, который совершил Христос.

Вот что говорит об этом основатель и ректор Свято-Филаретовского православно-христианского института, священник Георгий Кочетков: «Тем, кто знает и любит богослужение, нельзя пропустить воскресных служб и последних дней страстной седмицы от Великого Четверга до Великой Субботы и, конечно, самой пасхальной заутрени и литургии. И вообще всем важно просто прочитать Евангелие, хотя бы самое маленькое — от Марка, не торопясь, вдумчиво. Чтобы пройти со Христом и его учениками весь его путь от начала служения до Воскресения».

По словам отца Георгия, для всякого человека, ищущего Бога, ищущего смысла в жизни, особые воспоминания, которым посвящены дни Страстной седмицы, и богослужения этих дней дают возможность хоть немного прикоснуться к церковной памяти и подготовить себя к пасхальной радости. Главное, чтобы человек действительно вспомнил о Христе, бросившем вызов смерти и победившем ее.

То же самое касается и поста: весь вопрос в том, ради чего поститься. Ведь дело не только в тех или иных ограничениях, касающихся еды и развлечений. Важно, чтобы время и силы, которые освобождаются благодаря этому, были направлены на общение с Богом и помощь ближним. Пост — это время сосредоточиться, подумать о том, что в твоей жизни суета, а что главное, каково место Бога в твоей жизни. Некоторые люди берут на пост особые усилия — например, прочитать Евангелие или исправить что-то в своих отношениях с конкретным человеком. Смысл поста в освобождении от того, что может порабощать человека и опустошать, зацикливать на себе, закрывать от Бога и ближнего.

Православный тайм-менеджмент

{} Однако последняя неделя поста — это еще и время, когда нужно подготовиться к празднику Светлой Пасхи. В народной традиции за каждым днем этой недели закреплены определенные дела и ритуалы. Итак, поехали!

Понедельник. Навести порядок в доме.

В это время положено делать генеральную уборку. Но если ею заниматься всерьез, то можно не успеть на службу в церковь. Поэтому делаем только то, что по силам, чтобы освежить свое жилище.

Самое время вспомнить и о тех, кто в нас нуждается. В течение всей недели нужно успеть помочь в подготвке к светлому празднику Пасхи престарелым родственникам и всем ближним, кому нужна ваша помощь.

Вторник. Закончить отложенные дела. Закупить продукты для праздничного стола. Приготовить подарки.

Бегать по магазинам — не лучшее занятие для последних, самых напряженных в духовном плане дней. Поэтому купите все для приготовления куличей и крашеных яиц во вторник. Только без фанатизма! Праздничный стол — важная, но не главная часть праздника.

Пора подготовить подарки. Не обязательно дорогие, важнее — передающие ваше дружеское отношение. На Пасху уместно дарить крашеные яйца и куличи, конфеты, пасхальные корзинки, наполненные лакомствами, а также книги и иконы, свечи и сувениры, в том числе в виде яиц, творческие подарки, сделанные своими руками.

Среда. Покрасить яйца и испечь куличи. Чтобы освободить конец недели для самого важного — духовного проживания последних дней поста, все традиционное угощение, кроме скоропортящегося, готовят заранее. Выпечка куличей и покраска яиц как раз относятся к таким делам. Тем более, что покраска яиц — отличное объединяющее занятие для всей семьи.

Четверг. В Великий четверг, который называют еще «чистым четвергом», все мирские дела должны быть уже закончены, чтобы потом ничто не отвлекало нас от проживания важных с духовной точки зрения событий. Кроме того, в этот день или еще лучше в сам день праздника Пасхи нужно исповедаться и причаститься.

«Некоторые люди в это время начинают убирать квартиру, печь куличи и так далее, — говорит отец Георгий Кочетков. — Однако для верующего человека важно ограничить себя в своих естественных потребностях и желаниях, житейских заботах, чтобы посвятить это время размышлениям об основаниях своей веры и жизни — о том, что в ней означают Крест и Воскресение Христовы».

Одно из богослужений Великого Четверга посвящено воспоминанию прощального и таинственного ужина Христа с учениками, на котором он, как описано в Евангелии, стал мыть им ноги. Это было совершенно немыслимо для иудейской культуры того времени: старший прислуживает младшим, делая то, что делает раб и слуга! Христос, совершая это действие, установил новый порядок отношений между людьми, обличая в них всякое иерархическое начало, всякое превозношение и лидерство. И навсегда это осталось как память его любви к своим друзьям и ко всем, кто стал потом их друзьями и учениками. Стал и еще станет.

Пятница. В Великую Пятницу вспоминается неправедное судилище над Христом, отступничество его самых близких людей, страдания Спасителя и его крестная смерть. На утрене читаются двенадцать евангельских фрагментов об этих событиях. Эта традиция возникла в Иерусалиме, и исторически каждый евангельский отрывок читался на том месте, где происходили описанные в нем события, то есть богослужение представляло собой длительную процессию по всему городу. В этот день устав предписывает самый строгий пост: полное воздержание от пищи до захода солнца, «до звезды».

Суббота. Заниматься домашними заботами и стоять у плиты в субботу уже не стоит. Это день тишины. Кроме посещения церкви, в этот день можно почитать (возможно, даже вслух, для всей семьи) литературные произведения, которые помогут проникнуться атмосферой ожидания Пасхи. Александр Копировский, специалист по историко-культурной традиции, член Ассоциации искусствоведов, профессор Свято-Филаретовского православно-христианского института советует почитать рассказ Леонида Андреева «На реке», стихотворение Дмитрия Быкова «Пасхальное», а также стихи Бориса Пастернака : «На Страстной», «Гефсиманский сад» и Магдалина — 2 (У людей пред праздником уборка…).

В субботу уже совсем другое настроение церковных служб. Возможно, именно поэтому в этот день уже идет подготовка к празднику: после утренней литургии освящают куличи и яйца.

«В Великую Субботу вспоминается пребывание Христа во гробе и его сошествие во ад, из которого он освобождает всех умерших, — говорит священник Георгий Кочетков. — А на вечерне Великой Субботы уже начинают праздновать Христово Воскресение. Собственно пасхальной является литургия Иоанна Златоуста, которую служат в ночь с субботы на воскресенье или в воскресенье утром».

Воскресенье. Самое важное в день Пасхи, или, по-другому Светлого Христова Воскресения, прийти в храм! Пасхальная служба стоит того, чтобы увидеть ее, даже если вы крайне редко посещаете церковь. Это совершенно особенное переживание! Мерцание огоньков, красные косынки девушек, томление и ожидание чуда… Ровно в полночь священники меняют свои облачения на праздничные, красные с золотом, и… чудо свершается! Оно в радостном «Христос Воскресе!». Оно в осязаемом присутствии Святого Духа. Оно в ликующем звоне колоколов!

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