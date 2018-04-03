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Скользкая плитка, граффити и темнота. Гуляем по отремонтированному переходу около НИТЕЛа
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Скользкая плитка, граффити и темнота. Гуляем по отремонтированному переходу около НИТЕЛа 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Переход через оживленный проспект Гагарина закрыли на реконструкцию 26 октября прошлого года. Должны были открыть перед новым годом, но этого не произошло. Сроки переносили, меняли подрядчика и вот переход открыли.
На лестнице положили скользкие ступеньки. Об опасности нижегородцев предупреждает объявление. Правда, в самом низу.
Плитка положена не слишком аккуратно.
А дальше мы попадаем на темную сторону…
Около лестницы стоит непонятного назначения бочка с водой.
Затем с каждым шагом становится все темнее…
Работающих лампочек в переходе две. Все остальные — разбиты и покрыты паутиной.
На стенах — граффити.
Видим свет в конце туннеля…
Минута страха и вот и мы и на другой стороне проспекта.
Тут светлые стены превратились в полотно, на котором хорошо отображено искусство дорожной грязи.
Ради этого переход был перекрыт почти 5 месяцев.
Нижнему Новгороду катастрофически не везет с подземными переходами. Например, ремонт на Лядова тоже не «прижился».
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