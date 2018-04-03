Скользкая плитка, граффити и темнота. Гуляем по отремонтированному переходу около НИТЕЛа

Переход через оживленный проспект Гагарина закрыли на реконструкцию 26 октября прошлого года. Должны были открыть перед новым годом, но этого не произошло. Сроки переносили, меняли подрядчика и вот переход открыли.

На лестнице положили скользкие ступеньки. Об опасности нижегородцев предупреждает объявление. Правда, в самом низу.

Плитка положена не слишком аккуратно.

А дальше мы попадаем на темную сторону…

Около лестницы стоит непонятного назначения бочка с водой.

Затем с каждым шагом становится все темнее…

Работающих лампочек в переходе две. Все остальные — разбиты и покрыты паутиной.

На стенах — граффити.

Видим свет в конце туннеля…

Минута страха и вот и мы и на другой стороне проспекта.

Тут светлые стены превратились в полотно, на котором хорошо отображено искусство дорожной грязи.

Ради этого переход был перекрыт почти 5 месяцев.

Нижнему Новгороду катастрофически не везет с подземными переходами. Например, ремонт на Лядова тоже не «прижился».