В шортах и с Библией: новый выход Селены Гомес

Селена Гомес (25) снова попалась папарацци. Фотографы сняли ее после занятий пилатесом, в руках у нее, кстати, была Библия.

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С 2015 года Селена занимается спортом 2-3 раз в неделю, а перед концертным туром она включает режим «интенсив» и тренируется каждый день по 2-3 часа. В программе Селены — кардио, пилатес и йога. Правда, после операции полгода назад она на время завязала со спортом.

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В итоге недавно подписчики Селены набросились на нее из-за набранного веса, на что Селена, кстати, отреагировала очень мудро, ответив всем хейтерам, что она лучше будет заботиться о себе и своем здоровье, чем пытаться кому-то что-то доказать.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/v-shortah-i-s-bibliej-novyj-vyhod-seleny-gomes/