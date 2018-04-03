«Везде лучше, чем в Рашке»: дочь миллиардера Бажаева родила первенца

Студентка МГИМО и младшая дочь известного чеченского олигарха Элина Бажаева впервые стала мамой. Сообщается, что девушка родила дочь.

По последней информации, Бажаева, которая обрела широкую известность благодаря своим постыдным высказываниям о России, в данный момент отдыхает за рубежом, пишет telegram-канал издания Super. Ранее 22-летняя студентка МГИМО связала себя узами брака с сыном известного чеченского бизнесмена Алихана Мамакаева.

Напомним, что в 2016 году слова Элины о своей родине вызвали возмущение у россиян. Девушка поделилась фотографиями в социальной сети ask.fm и написала, что «везде лучше, чем в Рашке». Ко всему прочему, она заявила, что хочет жить в США, а от мысли о возвращении на родину ей становится дурно.

Тем не менее, позже дочь президента и совладельца многопрофильной компании «Группа Альянс» Мусы Бажаева заявила, что не хотела негативно высказываться о своей стране, семье и университете. «Я никогда не говорила, что хочу жить за границей, что мне не нравится Россия, не судила об уровне жизни в ней. Не было отрицательных слов с моей стороны. Я по своей глупости назвала не очень уважительно Россию — Рашкой. Но не по своей воле, а просто процитировала сообщение. Я готова извиниться перед всеми россиянами, чьи чувства я задела», — оправдывалась эпатажная дива.

Бажаева утверждала, что вкладывала в свои слова совершенно иной смысл. «Как все было: я отдыхаю, а кому в отпуске хочется в Москву? Все хотят, чтобы отдых продолжался как можно дольше», — говорила она. По признанию Элины, ее отец «не был в восторге от сказанный ею слов».