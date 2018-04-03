Ещё
Мужчина заплатил 1,5 тысячи фунтов стерлингов, чтобы стать русалкой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужчина заплатил 1,5 тысячи фунтов стерлингов, чтобы стать русалкой 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Еще с детства любимым персонажем Кристиана Риела оставалась героиня диснеевского мультфильма, Ариэль. В итоге студент раскошелился на то, чтобы превратиться в русалку. Для осуществления детской мечты ему пришлось потратить около 90 тысяч рублей.
Кристиан приобрел силиконовый рыбий хвост, который надевает каждый раз, как собирается плавать. Стоит отметить, что покупку он надевает не только перед «заплывом» в крупном водоеме, но и перед тем, как погрузиться в свой бассейн. После того, как он впервые увидел мультфильм про русалочку в детстве, он влюбился в ее образ. Уже тогда мальчик стал проявлять особую любовь к океану — он постоянно его манил и стал вторым домом.
"В то время, как я жил во Флориде, я старался выезжать к океану как только у меня удавалось это сделать. Я люблю сидеть у берега и просто любоваться волнами. Также мне нравится и морская соленая вода — она дает чувство легкости. "В какой-то момент во время просмотра страниц в Инстаграме Кристиан увидел аккаунт дизайнера силиконовых хвостов. Тогда парень и решил сделать заказ для себя. Во Флориде он посетил выставку этого дизайнера и ознакомился с коллекцией, после чего убедился в том, насколько он хочет приобрести хвост. Дизайн, доставка и вычет налогов обошлись студенту в 1,5 тысячи фунтов стерлингов. Когда Кристиан надевает на пляже хвост, реакция бывает разной: кто-то начинает его оскорблять или осуждать, а некоторые восхищаются оригинальностью парня. Впрочем, по словам самого Кристиана, иногда хвост приносит ему неудобства, а после плавания в нем больше часа начинают болеть лодыжки. ​
Anews: последние новости
Из-за ошибки врачей оперная певица до 19 лет думала, что родилась мужчиной Исторические факты, доказывающие, что жизнь женщин была сущим адом Укушенная пауком девушка до последнего боялась идти в больницу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самая сексуальная женщина гордится обвисшей грудью13
Сколько раз в неделю можно принимать душ1
Почему не стоит брить подмышки7
Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности5
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью3
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:54
Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности
Звёзды
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
00:57
Поддельный рис, которым нас пытаются кормить
Еда
00:49
Семенович пишет книгу
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:09
Как выглядит самая старая живая Барби
Красота
00:45
Поклонники раскритиковали Королеву за наряд и лишний вес
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение