Мужчина заплатил 1,5 тысячи фунтов стерлингов, чтобы стать русалкой

Еще с детства любимым персонажем Кристиана Риела оставалась героиня диснеевского мультфильма, Ариэль. В итоге студент раскошелился на то, чтобы превратиться в русалку. Для осуществления детской мечты ему пришлось потратить около 90 тысяч рублей.

Кристиан приобрел силиконовый рыбий хвост, который надевает каждый раз, как собирается плавать. Стоит отметить, что покупку он надевает не только перед «заплывом» в крупном водоеме, но и перед тем, как погрузиться в свой бассейн. После того, как он впервые увидел мультфильм про русалочку в детстве, он влюбился в ее образ. Уже тогда мальчик стал проявлять особую любовь к океану — он постоянно его манил и стал вторым домом.

"В то время, как я жил во Флориде, я старался выезжать к океану как только у меня удавалось это сделать. Я люблю сидеть у берега и просто любоваться волнами. Также мне нравится и морская соленая вода — она дает чувство легкости. "В какой-то момент во время просмотра страниц в Инстаграме Кристиан увидел аккаунт дизайнера силиконовых хвостов. Тогда парень и решил сделать заказ для себя. Во Флориде он посетил выставку этого дизайнера и ознакомился с коллекцией, после чего убедился в том, насколько он хочет приобрести хвост. Дизайн, доставка и вычет налогов обошлись студенту в 1,5 тысячи фунтов стерлингов. Когда Кристиан надевает на пляже хвост, реакция бывает разной: кто-то начинает его оскорблять или осуждать, а некоторые восхищаются оригинальностью парня. Впрочем, по словам самого Кристиана, иногда хвост приносит ему неудобства, а после плавания в нем больше часа начинают болеть лодыжки. ​