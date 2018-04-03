Эксперты: картошка в костромских магазинах ядовита

В костромских магазинах нашли картофель с ядом, узнал KOSTROMA.TODAY. Экспертизу в городской службе контроля качества потребительских товаров и услуг заказала газета «Северная правда».

На исследования были отправлены свежий картофель из Астрахани, купленный в «Лидере», картофель из «Адмирала», «Ленты» и картофель из «Магнита» , выращенный в Санкт-Петербурге.

Внешний вид клубней сразу же стал поводом отсеять несколько образцов. Картофель из «Магнита» на 70 процентов был покрыт зеленью, из «Ленты» — на 50 процентов.

Эксперты говорят, что зелень на клубнях свидетельствует: содержание вредного вещества под названием соланин выходит за пределы нормы. А это вещество является ядом.

Не понравились экспертам и образцы из «Лидера». Клубни там были изуродованы порезами и трещинами. Такие изъяны ГОСТ не приветствует.

По остальным показателям картофель оказался нормальным — экспертам не попалось гнили и образцов с повышенным содержанием нитратов.

Костромичам советуют покупать картофель средней величины. Крупные клубни могут быть пустыми внутри и даже со скрытой от глаз гнилью.

Ни в коем случае не стоит покупать позеленевший картофель — в нем содержится яд.