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Эксперты: картошка в костромских магазинах ядовита
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Эксперты: картошка в костромских магазинах ядовита 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В костромских магазинах нашли картофель с ядом, узнал KOSTROMA.TODAY. Экспертизу в городской службе контроля качества потребительских товаров и услуг заказала газета «Северная правда».
На исследования были отправлены свежий картофель из Астрахани, купленный в «Лидере», картофель из «Адмирала», «Ленты» и картофель из «Магнита», выращенный в Санкт-Петербурге.
Внешний вид клубней сразу же стал поводом отсеять несколько образцов. Картофель из «Магнита» на 70 процентов был покрыт зеленью, из «Ленты» — на 50 процентов.
Эксперты говорят, что зелень на клубнях свидетельствует: содержание вредного вещества под названием соланин выходит за пределы нормы. А это вещество является ядом.
Не понравились экспертам и образцы из «Лидера». Клубни там были изуродованы порезами и трещинами. Такие изъяны ГОСТ не приветствует.
По остальным показателям картофель оказался нормальным — экспертам не попалось гнили и образцов с повышенным содержанием нитратов.
Костромичам советуют покупать картофель средней величины. Крупные клубни могут быть пустыми внутри и даже со скрытой от глаз гнилью.
Ни в коем случае не стоит покупать позеленевший картофель — в нем содержится яд.
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