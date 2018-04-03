Воронежцы массово жалуются на письма с обращением от Вселенского разума

Специалисты предполагают, что авторы — сторонники запрещённой в России организации «Свидетели Иеговы» . Воронежцы стали массово получать письма религиозного содержания. В основном, с рассылкой столкнулись жители микрорайона Шилово и Коминтерновского района. Послание на тетрадном листе Екатерина обнаружила в почтовом ящике. Обратный адрес — отправитель некая Наташа не указала, так же, как и номер телефона, по которому с ней можно связаться. В письме она приводит статистику разводов по данным Росстата за прошлый год и говорит о том, что ценность брака свелась к нулю. Тех, кого это беспокоит — предлагает «черпать утешение и ценные советы для своей семьи из Библии». — Лично у меня это письмо не вызвало никакого отклика. Единственное, что удивило, что это письмо написано от руки. И, самое главное, что моим знакомым приходят точно такие же письма. Удивительно, что они не набирают их на компьютере, чтобы распечатать просто, а набирают от руки. Это очень привлекает внимание, — рассказала жительница Воронежа Екатерина Попова.

По словам психологов, отправители создают атмосферу доверия к своей персоне. Аналогичное письмо, якобы от соседки Наташи, Александр Булут получил полгода назад. А вот недавно пришло уже напечатанное на компьютере. Александра предупредили о том, что «Вселенная в большой опасности». — Они решили зашифроваться под Вселенский разум. Апеллировали к тому, что я, как и часть остального человечества, тратим своё времяпребывание впустую, занимаемся не теми вещами, которыми нам положено. Спасёт нас только Господь Бог, — отметил житель Воронежа Александр Булут. Как рассказывают психологи, авторы таких посланий часто выбирают своими «жертвами» одиноких людей в стрессе. Специально для них делают упор на масштабной статистике разводов, неправильном образе жизни и апокалипсисе. Тем, у кого всё благополучно — приходят рукописи о семье и воспитании детей.

Воронежцы предполагают, что авторы — это сторонники запрещённой в России организации «Свидетели Иеговы». Психологи с ними согласны. Говорят, главная цель — сначала вызвать интерес, а потом вовлечь человека в секту с помощью различных манипуляций. — Там нет прямой агитации к каким-то активным действиям. Здесь скрытое манипулирование сознанием людей. То есть, это как будто человек сам вовлекается, это его как будто решение. Человек, если заинтересован этой информацией, то «Свидетели Иеговы», они следят за этим человеком или за домом. То есть, в своём почтовом ящике вы можете заметить ещё вторую листовку. Обход придомовой территории существует. То есть, они где-то рядом могут находиться, — пояснила психолог Ольга Романенкова.