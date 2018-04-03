Ещё
Главное в мужчине — чувство юмора: секс-робота для женщин научили шутить
Далее:
Читайте также:
Ещё

Главное в мужчине — чувство юмора: секс-робота для женщин научили шутить 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Компания Realbotix заботится о том, чтобы в обществе секс-робота женщинам было интересно. Кукла Генри не только выполняет свои прямые «обязанности», но и беседу поддержать может, и даже пошутить. Ну а что еще ожидать от секс-робота стоимостью 11 тысяч долларов?
Источник: Daily Mail
Генри — первый в мире робот-компаньон для женщин. Кареглазый красавчик ростом под два метра, по словам его создателей, может обсудить с хозяйкой любимое телешоу или фильм, делать комплименты, цитировать песни или стихи о любви. Стоимость секс-робота варьируется от 11 до 15 тысяч долларов в зависимости от «комплектации».
Анатомически идеальное тело Генри обтянуто силиконом. Каждую часть тела могут сделать по индивидуальному заказу — можно менять размер и форму даже мужского достоинства.
Основное назначение Генри — не только оказывать сексуальные услуги, но и быть для женщины другом, способным поддержать беседу. Мэтт Макмуллен (Matt McMullen), генеральный директор Realbotix, обнародовал проект в начале 2018 года и заявил, что предлагает одиноким женщинам в первую очередь общение.
«У женщин есть такая же проблема одиночества, как и у мужчин. Люди называют роботов секс-куклами, но они нацелены на общение».
Чтобы общение было полноценным, Генри даже научили шутить.
«Что делает облако, когда у него зуд? Ищет ближайший небоскреб», — шутит Генри.
Bigpicture.ru: последние новости
Они все понимают: женщина сняла душераздирающую сцену, как упирающихся собак тащили на усыпление Полируй меня полностью: японцы превращают шары из алюминиевой фольги в блестящее совершенство Для безопасности одиноких японок создан имитатор спортивного мужчины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самая сексуальная женщина гордится обвисшей грудью13
Сколько раз в неделю можно принимать душ1
Почему не стоит брить подмышки7
Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности5
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью3
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:54
Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности
Звёзды
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
00:57
Поддельный рис, которым нас пытаются кормить
Еда
00:49
Семенович пишет книгу
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:09
Как выглядит самая старая живая Барби
Красота
00:45
Поклонники раскритиковали Королеву за наряд и лишний вес
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение