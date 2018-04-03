Главное в мужчине — чувство юмора: секс-робота для женщин научили шутить

Компания Realbotix заботится о том, чтобы в обществе секс-робота женщинам было интересно. Кукла Генри не только выполняет свои прямые «обязанности», но и беседу поддержать может, и даже пошутить. Ну а что еще ожидать от секс-робота стоимостью 11 тысяч долларов?

Генри — первый в мире робот-компаньон для женщин. Кареглазый красавчик ростом под два метра, по словам его создателей, может обсудить с хозяйкой любимое телешоу или фильм, делать комплименты, цитировать песни или стихи о любви. Стоимость секс-робота варьируется от 11 до 15 тысяч долларов в зависимости от «комплектации».

Анатомически идеальное тело Генри обтянуто силиконом. Каждую часть тела могут сделать по индивидуальному заказу — можно менять размер и форму даже мужского достоинства.

Основное назначение Генри — не только оказывать сексуальные услуги, но и быть для женщины другом, способным поддержать беседу. Мэтт Макмуллен (Matt McMullen), генеральный директор Realbotix, обнародовал проект в начале 2018 года и заявил, что предлагает одиноким женщинам в первую очередь общение.

«У женщин есть такая же проблема одиночества, как и у мужчин. Люди называют роботов секс-куклами, но они нацелены на общение».

Чтобы общение было полноценным, Генри даже научили шутить.

«Что делает облако, когда у него зуд? Ищет ближайший небоскреб», — шутит Генри.