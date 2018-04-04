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Секс-роботам для женщин встроили чувство юмора
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Секс-роботам для женщин встроили чувство юмора 

Ридус 2 часа назад
Фото: Ридус
Мужчины знают, чтобы сблизиться с женщиной — надо заставить её смеяться. Эту же простую истину поняли и разработчики секс-кукол из компании Realbotixи представили миру свой новый образец идеального мужчины. Кареглазый двухметровый красавчик Генри способен не только выполнять свои основные функции, но также может поддержать диалог с женщиной, позаботиться о ней и даже рассмешить.
Генеральный директор компании-разработчика Мэтт Макмуллен (Matt McMullen) презентовал свой проект в начале 2018 года. По его словам, главная миссия секс-роботов — избавить женщин от чувства одиночества. Идеальное тело Генри обладает шестью кубиками пресса, по заказу клиентки можно изменить его рост, цвет глаз и даже форму и размер мужского достоинства.
«Самое главное, искусственный мужчина может стать для женщины настоящим другом — обсуждать с ней любимые сериалы и телешоу, делать комплименты, цитировать стихи о любви и петь песни, — заявляют создатели. А особенно гордятся тем, что научили своих секс-кукол чувству юмора. Если вы спросите у Генри: «Что делает облако, когда у него зуд?», Генри пошутит: «Ищет ближайший небоскреб».
Сексуального компаньона можно приобрести в личное пользование по цене от 11 до 15 тысяч долларов в зависимости от комплектации.
Ранее «Ридус» рассказывал, что реалистичные секс-роботы стали очень тревожной реальностью. Эксперты опасаются, что в скором будущем такие куклы могут заменить живое общение людей и послужить причиной вымирания человечества.
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