Секс-роботам для женщин встроили чувство юмора

Мужчины знают, чтобы сблизиться с женщиной — надо заставить её смеяться. Эту же простую истину поняли и разработчики секс-кукол из компании Realbotixи представили миру свой новый образец идеального мужчины. Кареглазый двухметровый красавчик Генри способен не только выполнять свои основные функции, но также может поддержать диалог с женщиной, позаботиться о ней и даже рассмешить.

Генеральный директор компании-разработчика Мэтт Макмуллен (Matt McMullen) презентовал свой проект в начале 2018 года. По его словам, главная миссия секс-роботов — избавить женщин от чувства одиночества. Идеальное тело Генри обладает шестью кубиками пресса, по заказу клиентки можно изменить его рост, цвет глаз и даже форму и размер мужского достоинства.

«Самое главное, искусственный мужчина может стать для женщины настоящим другом — обсуждать с ней любимые сериалы и телешоу, делать комплименты, цитировать стихи о любви и петь песни, — заявляют создатели. А особенно гордятся тем, что научили своих секс-кукол чувству юмора. Если вы спросите у Генри: «Что делает облако, когда у него зуд?», Генри пошутит: «Ищет ближайший небоскреб».

Сексуального компаньона можно приобрести в личное пользование по цене от 11 до 15 тысяч долларов в зависимости от комплектации.