Самовар: что в него наливали русские

Самовар, завезённый в Россию из Голландии Петром I, настолько стремительно и прочно стал неотъемлемым атрибутом российского застолья, что в Европе, спустя некоторое время, его стали именовать русской чайной машиной.

Собиравший вокруг себя всех членов большой дореволюционной семьи самовар олицетворял собой домашний уют, располагающий к неспешным беседам, приятным воспоминаниям и принятию важных решений.

«Рюмка», «Банка», «Ваза», «Дуля», «Желудь», «Пасхальное яйцо», «Репка» — это обиходные названия самоваров разной формы, каждый из которых домохозяйки использовали не только для чаепития.

Самовар — термос

Учитывая весьма небольшие размеры обычных самоваров, жидкость, вскипячённая в них, не могла удовлетворить потребностей хозяйки в тёплой воде за день. Чтобы не испытывать нужды в кипятке холодную воду грели в чане, а оттуда просто переливали в разожжённый самовар. Так вода долго оставалась горячей, а самовар превращался в подобие современного термоса, который можно было даже взять с собой в долгую дорогу, не забыв прихватить уголь, чтобы поддерживать огонь.

Дабы постоянно пыхтящий агрегат не коптил избу, в русской печи делали специальную отдушину, куда вставлялась надетая на самовар коленчатая труба. В трактирных печах таких отверстий под трубу было до 12 штук, чтобы в многоведёрных самоварах всегда был наготове чай для посетителей. Кстати в общественных заведениях в целях экономии времени заварку насыпали непосредственно в самовар, а потому из краника лился не кипяток, а готовый чай.

Самовар для сбитня

Задолго до появления на Руси чая излюбленным горячим напитком населения был сбитень, который представлял собой смесь мёда и воды, обильно сдобренную такими пряностями как шалфей, стручковый перец, зверобой и лавровый лист.

Зимний сбитень готовился и продавался в растопленном самоваре, поскольку его главным предназначением был согревающий и противовоспалительный эффект.

Большие самовары со сбитнем располагались на главных площадях и в многолюдных местах, а портативные варианты висели на плечах торговцев-разносчиков горячительного питья.

К слову, в наши дни, некоторые готовят в самоваре глинтвейн, в основе которого лежит некрепкое сухое вино, приправленное всевозможными специями и кусочками фруктов.

Самовары-кофеварки

Специальные самовары цилиндрической формы в старину использовались в качестве кофеварки. Поскольку натуральный кофе во все времена пили в маленьких дозах, самовары для них тоже были миниатюрными, подогрев осуществлялся снизу.

На первых порах тепло давали раскалённые угли, а позже их заменили спиртовой горелкой. Компактные размеры самовара для варки кофе позволяли проводить все необходимые манипуляции прямо на обеденном столе, попутно следя за процессом приготовления.

Самовары — мультиварки

В XVIII веке уральские и тульские производители разработали универсальные не сужающиеся кверху самовары — кухни, которые по-прежнему состояли из кувшина, где разжигалось топливо, но имели несколько видоизмененное изнутри широкое тулово.

Новаторы решили разделить его перегородками на три автономных отсека: в двух варилась еда, будь то похлёбка, каша, бульон, мясо или овощи, а в третьем, снабженном краником, кипятилась вода для чая.

Самовары — мультиварки за раз готовили и поддерживали в горячем виде первое, второе и чай, став заветной мечтой владельцев трактиров и постоялых дворов. Обзавестись подобным кухонным чудом желали охотники и рыбаки, которые в походных условиях могли обеспечить себя полноценным обедом.

Оригинальное использование самоваров

Наряду с опцией подогрева, самовар выполнял ещё и функцию охлаждения, для чего в трубу жаровню засыпали лёд. Такое устройство получило название «Фонтан» и применялось для остужения вина, которое лилось в чарки через краник.

А современные «кулибины» преобразовали самовар в колоритный кальян, подсоединив к нему недостающие трубки и детали. Наладив необходимую циркуляцию дыма, они закладывают ароматическую табачную смесь под угли самовара и начинают курить.