Голосование: самая крутая пара российского шоу-бизнеса 

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Последний выход перед родами: Кейт Миддлтон и принц Уильям на пасхальной службе

Главные слухи Голливуда: Ким изменяет Канье, Милли Бобби Браун - наркоманка, и Бейонсе туда же

Анжелика Каширина, Евгения Малахова и Натали Неведрова на презентации новых цветов гель-лаков Fedua в Wax&Go