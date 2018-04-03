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Голосование: самая крутая пара российского шоу-бизнеса
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Голосование: самая крутая пара российского шоу-бизнеса 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Ты считаешь Тимати (34) больше подходит Алена Шишкова (25) или Анастасия Решетова (22)? А Федор Бондарчук (50) должен был остаться со Светланой (49), или ты рад его роману с Паулиной Андреевой (29)? Выбирай самую красивую пару!
Тимати
Алена Шишкова / Анастасия Решетова
Федор Бондарчук
Светлана Бондарчук / Паулина Андреева
Сергей Шнуров (44)
Оксана Акиньшина (30) / Матильда Шнурова (32)
Дмитрий Тарасов (30)
Ольга Бузова (32) / Анастасия Костенко (23)
Ксения Собчак (36)
Сергей Капков (42) / Максим Виторган (45)
Аглая Тарасова (23)
Илья Глинников (33) / Милош Бикович (30)
Илья Бачурин (47)
Равшана Куркова (37) / Надежда Сысоева (33)
Петр Федоров (35)
Анастасия Иванова / Анна Соколова
Маруся Фомина (25)
Павел Табаков (22) / Алексей Киселев
Анастасия Ивлеева (26)
Арсений Бородин (30) / Олег Майами (27)
Гуф (38)
Айза Анохина (34) / Кети Топурия (31)
Екатерина Варнава (33)
Дмитрий Хрусталев (39) / Константин Мякиньков (31)
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/golosovanie-samaya-krutaya-para-rossijskogo-shou-biznesa/
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