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Хозяева спасли собаку из лап голодной пумы
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Хозяева спасли собаку из лап голодной пумы 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Лопатой и ярким фонарем пришлось отгонять от своего дома агрессивную пуму, которая приняла за обед домашнего питомца колорадской семьи. Спасение пса попало в объектив камеры наблюдения (пусть и расположенной не самым лучшим образом).
Описанные события произошли вечером 3 марта в Недерленде. Первой на возню во дворе частного дома обратила внимание взрослая дочь главы семейства, она же разглядела в сумерках дикую кошку.
"Пума и наша собака сцепились за одной из машин. Мой зять наугад ударил лопатой, а я с помощью фонарика со стробоскопом ослепил хищника. Собака успела освободиться и рванула на порог, а за ней и мы с зятем", — поведал мужчина.
На кадрах видно, как хозяева пса на протяжении еще нескольких минут отгоняли пуму от дома. Их питомец отделался малой кровью, получив несколько царапин и укусов.
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