Жители Прикамья могут помочь выздороветь семимесячному Азамату Хасанову

Фонд «Дедморозим» собирает деньги на покупку кислородного концентратора и пульсоксиметра. Это оборудование жизненно необходимо семимесячному Азамату Хасанову.

Малыш родился здоровым, но на месяц раньше положенного срока. К несчастью, мальчик вскоре после рождения перенёс пневмонию и попал в реанимацию. В результате у Азамата развилась бронхолёгочная дисплазия. Это хроническое заболевание, при котором малышу не хватает воздуха и ему требуется постоянная кислородная поддержка.

После реанимации мальчика с мамой перевели в отделение педиатрии краевой больницы.

«Азамату уже семь месяцев, но дома в Октябрьском районе он ни разу не был. Его мама Роза уже научилась измерять уровень кислорода в крови с помощью пульсоксиметра и обращаться с кислородным концентратором, который стоит у кроватки Азамата. Но чтобы поехать домой, недостаточно маминой заботы. Нужно, чтобы у Азамата появилось собственное оборудование общей стоимостью 36,6 тысяч рублей. Без маски малыш может выйти с мамой в коридор, чтобы проветрить палату, или сходить на процедуры. Конечно, и речи быть не может, чтобы отправить Азамата в долгую дорогу домой без медицинского сопровождения», — рассказали в фонде.

Врачи краевой больницы готовы организовать для Азамата и его мамы отъезд домой с сопровождающей бригадой, если у него появятся свой кислородный концентратор и пульсоксиметр.

Добавим, что пациенты, страдающие бронхолёгочной дисплазией, с возрастом при грамотном лечении могут восстановиться от болезни.

Жители края могут помочь Азамату вернуться домой и получить шанс на выздоровление. С вариантами, как перевести пожертвования, можно ознакомиться на сайте фонда «Дедморозим».