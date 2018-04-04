Вопрос священнику: почему на Пасху красят яйца?

Существует два предания, которые стали источником двухтысячелетней традиции.

Согласно одному из них, к правителю Римской империи Тиберию в праздник приблизилась Мария Магдалина , последовательница Иисуса Христа (именно ей он первым явился по воскресении, гласит Священное писание). Она протянула ему выкрашенное в красный цвет яйцо, рассказала об Иисусе Христе и объяснила, что обозначает её подарок. Она пояснила, что яйцо символизирует воскресение Христа. Подобно птенцу, который сбрасывает скорлупу, начинает жить иначе, человек вопреки смерти, поборов грех, возрождается для вечной жизни. Красный цвет напоминает о пролитой за людей крови Спасителя. Ее рассказ произвёл впечатление на императора.

Позже Тиберий узнал об Иисусе Христе из доноса Понтия Пилата (отдавшего Его на суд иудеям). Он, не дожидаясь согласия римского сената, предложил внести имя Иисуса в список пантеона римских богов и угрожал тех, кто преследовал христиан.

О другом предании рассказывает настоятель храма Святителя Николая Чудотворца в Медногорске иерей Максим Малюта:

«Обычай красить яйца связан с преданием о Марии Магдалине, которая пришла к римскому императору Тиберию с новостью о воскресении Христа. На что тот ответил, что если это так, то яйцо, которое Мария принесла в дар, станет красным. И оно действительно покраснело — в подтверждении слов о воскресшем Спасителе.

В России же покраска яиц на Пасху стала целым искусством и традицией. Конечно, это просто внешний атрибут самого главного христианского праздника и не более. Смысл не в яйце, а в том, что Христом побеждена смерть и грех, и мы можем приобщиться к этому через таинства Церкви. Если Пасха ограничивается только лишь покраской яиц, то это подобно тому, если бы человек ходил в больницу не за помощью врача, а ради покупки бахил».