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Дана Борисова показала, как изменилась после лечения от наркозависимости
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Дана Борисова показала, как изменилась после лечения от наркозависимости 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Фото: Eva.ru
Телеведущая Дана Борисова выложила на своей странице коллаж, состоящий из двух фотографий, одна из которых сделана, судя по всему, недавно, а вторая — пять месяцев назад, до «возвращения к трезвой жизни».
«Иногда они меняются… Позади пять месяцев, которые прошли с дня моего возвращения из Самуи (остров в Таиланде, — прим. ВЗГЛЯД). Пять месяцев самостоятельной трезвой жизни… Съемная квартира, многочисленные непростые съемки, ваша поддержка и, конечно, бесконечные суды», — написала Борисова в Instagram.
Также она сообщила, что «так и не вернула дочь», зато «получила дружбу и поддержку» многих своих подписчиков в Сети.
«Я очень хочу обрести стабильность, новые красивые отношения и, конечно, же Полинку. По себе знаю, пусть я стала меньше смеяться, как на Самуи, но мне кажется, я стала более сильной и уверенной», — добавила Борисова.
Напомним, в марте Борисова рассказала о тяжелой борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью, а также об испорченных отношениях с дочерью. До этого сообщалось, что Дана Борисова решила начать новую жизнь после того, как прошла реабилитацию от наркозависимости.
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