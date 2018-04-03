Дана Борисова показала, как изменилась после реабилитации

Дана Борисова радуется свои изменениям после реабилитации на Самуи и с удовольствием делится ими с подписчиками в микроблоге. Телеведущая с гордостью представила коллаж «до и после» и заверила, что изменилась не только внешне.

Дана Борисова показала, как она изменилась с момента возвращения на родину. Пять месяцев назад женщина закончила лечение от наркозависимости в Таиланде и начинает новую жизнь. Дана старается меняться ради того, чтобы вернуть свою дочку Полину, но пока что эти попытки тщетны. Дана рассказала, что с тех пор она живет «трезвой» жизнью, и поблагодарила всех, кто принимал участие в ее реабилитации, а также своих поклонников, которые поддерживали её на расстоянии. Она сообщила, что желает обрести новые красивые отношения и жить вместе с дочерью. «Я так и не вернула дочь. Но получила дружбу и поддержку многих из вас! Я очень хочу обрести стабильность.»

Поклонники отметили, что Борисова стала намного лучше выглядеть. Они признались, что в те трудные времена Дана была очень худой, а её впалые щеки наводили ужас, но сейчас, став более пухлым, её лицо ожило. Фанаты пожелали женщине держаться и не опускать руки, по их мнению, теперь она имеет все шансы снова быть рядом с дочкой. Несмотря на то что Дана заметно похорошела, комментирующие по-доброму попросили её сходить на курсы по нанесению макияжа, так как, на их взгляд, Борисова выглядит нелепо с неровно подведенными глазами. «Хорошо выглядите, но над макияжем работать надо..» «Дана, вам к лицу такая припухлость!» «Хорошо смотрится, однако я бы не стала так подводить глаза.. у вас не получается» «Можно сходить на курсы визажа, вам бы это очень помогло! А в остальном вы очень хорошо выглядите!»

А вот результат омоложения лица телеведущей мало кто оценил. Дана хотела похвастаться перед подписчиками своего Инстаграма преображением после похода в салон красоты, однако получила в свой адрес много критики.