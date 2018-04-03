Мужчина зарубил топором беременную жену, посчитав ее человеческим гибридом

Не так давно жителей штата Пенсильвания шокировала история, которая произошла в этом районе. Мужчина жестоко убил свою беременную жену, всерьез посчитав ее гибридом человека. Обвиняемый настаивал на том, что женщина хотела захватить всю планету, поэтому он зарубил ее мечом.

Во время задержания Джон Зиглер утверждал, что он был обязан убить свою 25-летнюю супругу Диану. Долгое время знакомым он говорил о том, что его жена — участник глобального заговора и он должен ее остановить. Однако друзья расценивали эти слова как шутку и никто не подозревал, что Джон решится на такую жестокость. Беременной женщине оставалось лишь несколько дней до родов. Согласно результатам анализов, у пары должна была появиться на свет долгожданная дочь.

На суде адвокат Джона настаивал на том, что подсудимый — психически невменяемый. Однако обвинение считает, что мужчина заслуживает высшей меры наказания — смертной казни. Мужчина неоднократно пытался доказать во время допросов, что его убитая супруга была «королевой пчел» и ее убийство — вынужденная мера. По словам самого Джона, мир ему должен быть благодарен, ведь он спас человечество, убив Диану.

Шокирует также то, что во время задержания мужчина выглядел вполне вменяемым, несмотря на то, что несколько часов назад он зарубил жену мечом с такой силой, что куски черепа были разбросаны по всей комнате.