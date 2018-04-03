Ещё
Плоскостопие: чем это опасно
Далее:
Читайте также:
Ещё

Плоскостопие: чем это опасно 

Don't Panic 2 часа назад
Фото: Don't Panic
Плоскостопие не принято считать серьезной болезнью. И совершенно зря: большинство просто не догадывается, с какими проблемами придется столкнуться уже на ранней стадии заболевания.
Что это такое
В здоровой стопе природное соединение подвижных костей составляет два свода. Они выполняют амортизирующую функцию. Врожденные пороки, или внешние факторы могут привести к тому, что стопа становится плоской и соприкасается с поверхностью — соотвественно, амортизационная функция перекладывается на другие части тела, которые не предназначены для таких нагрузок. С этого и начинаются настоящие проблемы для всего организма.
Первая степень
Плоскостопие дает о себе знать постоянной усталостью. Ноги ощущаются тяжелыми, прогулки на большие расстояния превращаются в пытку. Даже домашние заботы приносят много хлопот, утомляют и простые дела. Но большинство списывают все это на обычную усталость — несвоевременное обращение к терапевту приводит к развитию второй стадии плоскостопия.
Вторая степень
Вторую стадию пропустить уже сложнее. Организм пытается каким-то образом снизить нагрузку с больных связок стоп, перенаправляя ее на другие участки. Начинают болеть колени и тазобедренные суставы — они просто не предназначены для серьезного давления. Чем это опасно? Ну, на второй стадии практически любая простуда вполне может спровоцировать развитие артрита и даже артроза суставов.
Третья степень
Доведенное до третьей степени плоскостопие приводит к серьезной деформации стопы. Отеки появляются ежедневно, ходить становится трудно даже в пределах комнаты. Теперь без ортопедических ботинок обойтись не получится, иначе будет только хуже.
Проблемы с позвоночником
Телу приходится искать какую-то амортизацию при ходьбе. Довольно быстро развивается искривление позвоночника, лордоз, кифоз и сколиоз.
Влияние на внутренние органы
Под удар попадают и внутренние органы. Сдвинутые с места позвонки влияют на работу сердца, сдавленная диафрагма приводит к возникновению одышки. Страдает кишечник. Хуже всего, что искривление позвоночника может пережать нерв — грубо говоря, плоскостопие легко приводит к инвалидности даже молодого человека.
Что делать
Ранняя стадия плоскостопия вполне поддается лечению. Лечебно-профилактическая физкультура, уменьшение нагрузок, электростимуляция — вариантов много. Главное, не пропустить первые признаки болезни и обязательно обратиться к профессиональному врачу.
Последние новости
Пропавший в Зоне сумрака самолет вернулся через 37 лет. И снова исчез! Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ваш вес говорит о том, сколько вы будете жить10
Кровь из глаз: интерьеры квартир4
Сколько раз в неделю можно принимать душ10
Почему не стоит брить подмышки14
Самая сексуальная женщина гордится обвисшей грудью14
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:54
Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности
Звёзды
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
00:57
Поддельный рис, которым нас пытаются кормить
Еда
00:49
Семенович пишет книгу
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:09
Как выглядит самая старая живая Барби
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение