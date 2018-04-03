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В итальянской деревне появился вращающийся дом
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В итальянской деревне появился вращающийся дом 

Prian.ru 2 часа назад
Фото: Prian.ru
Росси отмечает, что способность здания поворачиваться запрашивалась клиентом с самого начала. Дом напоминает другую итальянскую поворотную виллу Girasole на два этажа, возведенную в 1930 году по проекту архитекторов Анжело Инверницци и Этторе Фагиоули. Вилла вращается по круговой дорожке вокруг центральной точки, сообщает Dezeen.
Расположенный недалеко от города Римини, дом Росси был построен итальянской строительной фирмой «Протек». Задача состояла в том, чтобы сохранить здание легким и позволять ему выдерживать нагрузку от вращения. Сооружение имеет стальной каркас, стены изготовлены из деревянных реек и изоляционных панелей из конопли и древесного волокна.
По словам архитектора, дом сам обеспечивает себя энергией. Солнечные панели устанавливаются на крыше, поэтому в любое время дня получают достаточное количество света, особенно за счет вращения здания. Наряду с солнечными батареями в доме установлен тепловой насос и солнечные тепловые системы, которые также генерируют энергию.
Кстати, в Италии также выставлен на продажу дом из фильма, номинированного на Оскар.
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