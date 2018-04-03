«Арифметика добра» представляет книгу профессиональной приемной мамы 

Презентация книги английского автора мировых бестселлеров, профессиональной приемной мамы Кэти Гласс «Ты меня полюбишь?» пройдет 11 апреля в Москве. Книга была переведена на русский язык и выпущена в России по инициативе фонда «Арифметика добра».
На презентации выступят учредитель фонда «Арифметика добра» Роман Авдеев, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, исполнительный директор благотворительного фонда содействия семейному устройству детей-сирот «Измени одну жизнь» Яна Леонова, исполнительный директор проекта «Детские деревни — SOS» Николай Слабжанин. Фрагменты книги прочтут известные актеры и телерадиоведущие: Ксения Стриж, Тутта Ларсен, Мариэтта Цигаль-Полищук, Анна Гарнова, Екатерина Дубакина.
Все желающие обсудить важные вопросы, связанные с усыновлением, приглашаются к дискуссии, регистрация по ссылке>>.