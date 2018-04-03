«Арифметика добра» представляет книгу профессиональной приемной мамы

Презентация книги английского автора мировых бестселлеров, профессиональной приемной мамы Кэти Гласс «Ты меня полюбишь?» пройдет 11 апреля в Москве. Книга была переведена на русский язык и выпущена в России по инициативе фонда «Арифметика добра».

Все желающие обсудить важные вопросы, связанные с усыновлением, приглашаются к дискуссии, регистрация по ссылке>>.