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«Арифметика добра» представляет книгу профессиональной приемной мамы
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«Арифметика добра» представляет книгу профессиональной приемной мамы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Презентация книги английского автора мировых бестселлеров, профессиональной приемной мамы Кэти Гласс «Ты меня полюбишь?» пройдет 11 апреля в Москве. Книга была переведена на русский язык и выпущена в России по инициативе фонда «Арифметика добра».
На презентации выступят учредитель фонда «Арифметика добра» Роман Авдеев, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, исполнительный директор благотворительного фонда содействия семейному устройству детей-сирот «Измени одну жизнь» Яна Леонова, исполнительный директор проекта «Детские деревни — SOS» Николай Слабжанин. Фрагменты книги прочтут известные актеры и телерадиоведущие: Ксения Стриж, Тутта Ларсен, Мариэтта Цигаль-Полищук, Анна Гарнова, Екатерина Дубакина.
Все желающие обсудить важные вопросы, связанные с усыновлением, приглашаются к дискуссии, регистрация по ссылке>>.
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