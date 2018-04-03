«TVоя Москва»: Никита Непряхин о том, что случайностей не бывает

В ЦДК в рамках конкурса «TVоя Москва» прошла лекция по теме «Апофения: случайностей не бывает». Прочитал ее бизнес-тренер, писатель, телерадиоведущий, владелец тренинговой компании Business speech Никита Непряхин.

Эксперт рассказал о главных психологических и когнитивных феноменах, которые часто управляют нашей жизнью. Слушатели также узнали: почему нам так свойственна идея случайностей? за счет чего мы видим то, чего на самом деле нет? что такое парейдолия? почему мы верим предсказаниям, гороскопам? что такое психологическая валидизация, и чем она нам портит жизнь? как нами манипулируют экстрасенсы, колдуны и маги?