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«TVоя Москва»: Никита Непряхин о том, что случайностей не бывает
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«TVоя Москва»: Никита Непряхин о том, что случайностей не бывает 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
В ЦДК в рамках конкурса «TVоя Москва» прошла лекция по теме «Апофения: случайностей не бывает». Прочитал ее бизнес-тренер, писатель, телерадиоведущий, владелец тренинговой компании Business speech Никита Непряхин.
Эксперт рассказал о главных психологических и когнитивных феноменах, которые часто управляют нашей жизнью. Слушатели также узнали: почему нам так свойственна идея случайностей? за счет чего мы видим то, чего на самом деле нет? что такое парейдолия? почему мы верим предсказаниям, гороскопам? что такое психологическая валидизация, и чем она нам портит жизнь? как нами манипулируют экстрасенсы, колдуны и маги?
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