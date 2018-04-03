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Топ-менеджер Hyundai вынудила сотрудниц пить и танцевать с мужчинами и уволилась
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Топ-менеджер Hyundai вынудила сотрудниц пить и танцевать с мужчинами и уволилась 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Топ-менеджер корейского автопроизводителя Hyundai Motor уволилась после обвинений в принуждении женщин-подчиненных выпивать и танцевать с руководителями-мужчинами. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».
О происходящем в рамках движения в поддержку жертв сексуального насилия #MeToo («Меня тоже») рассказала перед своим уходом одна из пострадавших сотрудниц. Он заявила, что начальница заставляла девушек в обязательном порядке приходить на встречи с мужчинами, занимающими высокие посты.
Женщины обязаны были не просто присутствовать, но и распивать алкогольные напитки. Кроме того, им приходилось также ходить в караоке и танцевать с руководителями. Отмечалось, что на подобных мероприятиях топ-менеджер пыталась угодить начальникам, которые могли повлиять на ее продвижение по карьерной лестнице.
После скандала свой пост также покинул глава подразделения Hyundai Autoever Чхан Ён Вок. Он объяснил, что несет моральную ответственность за произошедшее.
Кроме того, компания начала внутренне расследование. Как передает Reuters, в Hyundai пообещали предпринять надлежащие шаги в связи с любыми нарушениями, связанными с равноправием. На конец 2017 года в концерне среди 298 топ-менеджеров было всего три женщины, отмечает агентство.
Хештеги #MeToo и #Time'sUp («Время вышло») используют в соцсетях те, кто пережил сексуальные домогательства и насилие, и желающие поддержать пострадавших. #MeToo получил широкое распространение в октябре 2017 года после того, как голливудские актрисы обвинили в харассменте продюсера Харви Вайнштейна. До Южной Кореи акция дошла в начала 2018-го.
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