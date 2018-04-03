Почему на Руси беременных считали «нечистыми»

Древние славяне и жители средневековой Руси окружали множеством суеверий и домыслов все, что было связано с деторождением. Только девственница считалась абсолютно чистой и незапятнанной. Вступая в брак, женщина переходила в разряд грешниц.

Во время менструации и девица, и замужняя женщина считались грязными. Их не пускали в церковь, чтобы не выпачкали полы святого жилища менструальной кровью (нижнего белья под сарафанами на Руси не носили). Беременную тоже считали нечистою, но на это были свои причины.

Врата в иной мир Древние славяне по причине медицинской безграмотности понятия не имели о механизме зачатия. Все, что происходило в утробе будущей матери, являлось для жителей древней и средневековой Руси тайной за семью печатями. Естественно, эта великая тайна обросла огромным количеством суеверий.

Славяне считали, что утроба беременной представляет собой нечто вроде портала в другой мир. В ней младенец находится во тьме и в небытии. Он не мертв, но еще и не жив, потому что не родился на свет, как все живые люди. Такое «подвешенное» состояние было очень опасным и не всегда приводило к благополучному исходу.

Из-за тяжелых условий жизни, труда и отсутствия квалифицированной акушерской помощи малыши довольно часто гибли еще в материнской утробе. Это могло не только стать причиной заражения крови и привести к гибели женщины, но еще и попахивало какой-то дьявольщиной.

По представлениям славян, нерожденный и некрещеный младенец из тьмы и небытия материнской утробы переходил в таких случаях в мир потусторонний. Не успев родиться, он оказывался там, где обитали после смерти его предки. Все эти процессы и представления привели к тому, что беременная на Руси считалась существом нечистым и даже в какой-то мере опасным.

Беременным приписывались почти сверхъестественные способности. До сих пор сохранилось представление о том, что стоит отказать в чем-либо беременной даме, как в доме заведутся крысы.

40 дней

Интересно, что беременная женщина считалась нечистой не весь период беременности, а в последние 40 дней перед родами. Будущей матери в это время было запрещено готовить пищу для членов семьи. 40-дневный срок был избран не случайно. Именно столько дней после смерти душа скитается по земле, прежде чем окончательно отлететь в ад или рай.

40 дней перед родами были как бы зеркальным отражением этого процесса. В течение этого срока душа младенца готовится к переходу из небытия в земной мир. Процесс родов и считался этим переходом души из одного мира в другой. Затем портал как бы закрывался, и спустя 40 дней женщина опять обретала прежнюю чистоту.

На протяжении всей беременности и в течение 40 дней после родов женщине нельзя было посещать святой храм. В своей «нечистой» утробе будущая мать носила некрещеного младенца, присутствие которого в Божьем доме было нежелательным.

Также из-за своего особенного положения женщина была открыта разной нечисти и потому особенно беззащитна перед нею. В многолюдном храме беременную могли сглазить, поэтому ей лучше было до самых родов обходить стороной любые общественные места. После рождения малыша материнское чрево очищается 40 дней. Только после этого женщина должна была прийти в храм, чтобы батюшка прочел над ней особую очистительную молитву.