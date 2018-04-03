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3 килограмма за неделю: Алена Водонаева поделилась секретом похудения
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3 килограмма за неделю: Алена Водонаева поделилась секретом похудения 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@alenavodonaeva3 килограмма за неделю: Алена Водонаева поделилась секретом похуденияАлена Водонаева (35) поделилась с фолловерами хорошей новостью: она избавилась от нескольких лишних килограммов. Всего за неделю девушка похудела на три с половиной кг. Алена заставила себя отказаться от перекусов и начала питаться в одно и то же время. Водонаева написала у себя в соцсетях: Минус три с половиной килограмма за неделю. Вернулась в свой привычный график питания. Отказавшись от мошенничества в виде перекусов, от скуки не входящих в мою систему. То поездки, то болел ребёнок и как следствие я выпрыгнула из стабильного корабля красоты и здоровья в океан хаотичного питания, а иногда и вовсе забывала поесть. Все это естественно отразилось на фигуре. Я об этом писала ниже, жаловалась, посвятив жирам целый пост. Но все возвращается на круги своя и любая кривая дорожка при вменяемом отношении к себе должна выводить на правильный путь. Все контейнеры и бутылочки, которые вы видите на фото — это рацион на один день.
Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 3 Апр 2018 в 4:55 PDT  Контейнеры и бутылочки, судя по фото, довольно миниатюрные, так что дело еще и в размере порций. И, конечно, у поклонников Водонаевой возник вопрос: а были ли в принципе лишние килограммы, ведь Алена обладает роскошной фигурой? Многие девушки написали телеведущей: «Алена, иногда я думаю что вы зря зациклены на питании. У вас всегда была шикарная, стройная фигура и к полноте вы явно особо не склонны!», «Алена, у вас красивая фигура, вам худеть необязательно! Умница и красавица!». Сама же Водонаева не раз замечала, что поправляется, как и все нормальные люди, если начинает есть больше привычного или позволяет себе десерты. Мол, чтобы иметь стройную фигуру нужно ежедневно следить за своим питанием — сами по себе лишние килограммы не уйдут. И не забывать про физические нагрузки: Уделите себе с утра минут 15-20. Легкая зарядка: растяжка, махи ногами, пресс. И вечером, желательно в одно и то же время — от 10 до 20 минут скакалка, хотя бы через день! Читай также материал, как Екатерина Стриженова похудела на 3 килограмма за десять дней.
Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 26 Фев 2018 в 9:24 PST  Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 12 Фев 2018 в 8:57 PST
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