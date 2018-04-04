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Водонаева научит худеть
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Водонаева научит худеть 

Клео.Ру 2 часа назад
Фото: Клео.Ру
В прошлом году Алена Водонаева спровоцировала скандал в соцсетях критически высказавшись в адрес полных. Как писала звезда: «Мне вообще не близки те, кто себя не любит, не хочет и постоянно в чем-то предает. Я опасаюсь таких». Теперь Водонаева перешла от слов к делу. Алена анонсировала собственный проект, цель которого помочь сбросить лишнее.
Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)
3 Апр 2018 в 4:55 PDT  Как призналась Водонаева, сама она недавно набрала немного лишнего. Но вовремя спохватилась и постаралась привести фигуру в тонус. «Минус три с половиной килограмма за неделю. Вернулась в свой привычный график питания. Отказавшись от мошенничества в виде перекусов от скуки не входящих в мою систему. То поездки, то болел ребёнок и как следствие я выпрыгнула из стабильного корабля красоты и здоровья в океан хаотичного питания, а иногда и вовсе забывала поесть. Все это естественно отразилось на фигуре. Я об этом писала, жаловалась посвятив жирам целый пост. Но все возвращается на круги своя и любая кривая дорожка при вменяемом отношении к себе должна выводить на правильный путь.. Как же я горжусь своим эффективным проектом, который реально работает и зеркало тому доказательство. Не говоря уже о прекрасном самочувствии и о том, что это очень очень ОЧЕНЬ! вкусно».
Между прочим, несколько лет назад Алена уверяла, что не придерживается какой-либо жесткой диеты. «Я ем все, что хочу. Я по-другому не умею. Но естественно у меня тоже существуют правила питания, временные ограничения, а так же и уход от правил и ограничений». Водонаева рекомендовала всем желающим стать обладательницей стройной фигуры обращаться к диетологам, поскольку «Подводных камней очень много и все очень и очень индивидуально».
Напомним, недавно Водонаева тряхнула стариной и снялась в эротической фотосессии для журнала Maxim.
Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)
30 Мар 2018 в 2:09 PDT
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